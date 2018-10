PRESENTATO A MILANO CONTENITORE PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE NEXT

Video e testo di LandLady degli U2 - nuovo singolo PRESENTATO in anteprima ai concerti di Milano : Dopo averlo il debutto dal vivo durante i concerti italiani dell'Experience+Innocence Tour 2018, LandLady degli U2 approda in radio come nuovo singolo della band irlandese dal loro quattordicesimo disco in studio. Si tratta del sesto brano tratto dall'ultimo album del gruppo Songs of Experience, dopo l'apripista You're the Best Thing About Me pubblicato un anno fa, e i successivi singoli The Blackout, Get Out of Your Own Way, Lights of Home e ...