Maltempo - Portofino isolata : danni alla Strada Provinciale - : Il primo cittadino: le onde si sono abbattute sulla panoramica che collega a Santa Margherita Ligure. danni ingenti in tutto il golfo del Tigullio., L'ALLERTA METEO IN ITALIA - AGGIORNAMENTI LIVE ,

Rapallo devastata dal maltempo : strage di yacht al porto - Portofino isolata : L’ondata di maltempo continua a provocare danni. È la città di Rapallo a pagare uno dei conti più alti alla violenta mareggiata che ha colpito nella notte la Liguria. Numerose le imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi e si sono schiantate a terra. La Strada Provinciale 227 per porto fino non esiste più e il borgo è isolato.Continua a leggere

Portofino isolata : la strada provinciale distrutta|Foto : Il borgo, in questo momento, è isolato ed è raggiungibile solo via mare. La violenza delle onde si è abbattuta sulla panoramica che lo collega Santa Margherita Ligure

Maltempo - Portofino è isolata : 8.42 La mareggiata che ha investito con forza devastante il Golfo del Tigullio ha pesantemente danneggiato la strada provinciale per Portofino. La perla turistica del Tigullio è isolata. Il comune ha impedito il transito anche ai pedoni. Questa zona della provincia di Genova è ancora in allerta rossa fino alle 15, mentre l'allerta è arancione nell'entroterra di Genova.Nel resto della regione la situazione è in miglioramento.