Portofino isolata | la strada provinciale distrutta|Foto

Rapallo - porto distrutto. Portofino è isolata. Sale a 9 il bilancio dei morti per il maltempo : Numerosi gli yacht danneggiati, fra i quali il Suegno di Piersilvio Berlusconi

Maltempo - Portofino è isolata : 8.42 La mareggiata che ha investito con forza devastante il Golfo del Tigullio ha pesantemente danneggiato la strada provinciale per Portofino. La perla turistica del Tigullio è isolata. Il comune ha impedito il transito anche ai pedoni. Questa zona della provincia di Genova è ancora in allerta rossa fino alle 15, mentre l'allerta è arancione nell'entroterra di Genova.Nel resto della regione la situazione è in miglioramento.