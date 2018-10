Portobello | l’ex compagna di Tortora | «Antonella Clerici doveva ricordare la vicenda

davidemaggio

(Di martedì 30 ottobre 2018)La prima puntata del nuovoavrebbe dovuto contenere un riferimento alladi mala giustizia che colpì Enzo. Ne è convinta Francesca Scopelliti,del defunto giornalista e ideatore dello storico programma, che in una lettera a Repubblica ha rimproverato adil mancato ricordo della “vergognosagiudiziaria”. La bionda presentatrice, che sabato scorso ha riportato in tv, aveva in realtà offerto un tributo ai meriti professionali di. Secondo Francesca Scopelliti, però, mancava qualcosa di fondamentale. “Peccato che (, ndDM) abbia dimenticato di dire che quel bravo giornalista, quell’uomo perbene, è stato vittima di una vergognosagiudiziaria che lo ha portato alla morte nel 1988. A sentire il ‘commosso ricordo’, sembrava quasi che Enzo...