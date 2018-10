Portobello | la vedova di Enzo Tortora contro la Clerici | Avrebbe dovuto ricordare

blogo

(Di martedì 30 ottobre 2018) Sabato sera su Rai 1 è tornato, il mercatino televisivo ideato danel 1977. La trasmissione, come saprete, è stata l'ultima in ordine cronologico ad essere investita dalla tendenza reboot, e ha rivisto il proprio linguaggio e i propri contenuti rimodulati alla contemporaneità e sopratutto alla conduzione di Antonella, nuova padrona di casa.Buona la prima per il programma, che nonostante non abbia "vinto" la serata, difficilissima, del sabato ha portato a casa un risultato soddisfacente. Purtroppo per lail programma ha portato a casa anche una polemica molto aspra, portata avanti da Francesca Scoppelliti, la compagna del defunto, ladila: "la vicenda giudiziaria" pubblicato su TVBlog.it 30 ottobre 2018 10:45.