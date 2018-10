ilfattoquotidiano

: Parte «Pop Economy», il canale che parla di finanza ed economia ai Millennial - Corriere : Parte «Pop Economy», il canale che parla di finanza ed economia ai Millennial - Primaonline : Pop Economy racconta l’economia ai giovani in streaming e su dtt. Alma Media: è l’MTv dell’economia @AlmaMedia_FI… - FQMagazineit : Pop Economy, nasce la piattaforma che racconta l’economia “come un luna park” -

(Di martedì 30 ottobre 2018)re il mondo dell’economia, del lavoro e del futuro, “come se fosse unpark“, rivolgendosi ai millennials. È l’obiettivo di Pop, canale tematico multidel gruppo televisivo Almamedia, appena inaugurato e presentato martedì 30 ottobre a Milano. Il palinsesto è costituito esclusivamente da clip video, della durata compresa tra i due e i quattro minuti, che affrontano a turno tutti gli aspetti dell’economia: food, sport, viaggi, fisco, auto, tecnologia, arte, finanza, green, cinema e musica,ti da chi li vive ogni giorno in prima persona. “La soglia di attenzione media dei millennials è di 26 secondi – dice Francesco Specchia, caporedattore di Libero, ideatore del progetto insieme al manager Andrea Baracco – per cui non possiamo usare un linguaggio lento e paludato, simile a quello con cui di ...