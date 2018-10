Pooh a due anni di distanza dall’addio alle scene un ultimo abbraccio

domanipress

(Di martedì 30 ottobre 2018) A duedidall’concerto a Bologna che ha segnato l’addiodella band, il 23 novembre esce “50 – L’” (etichetta F&P Group / pubblicato e distribuito da Sony Music Legacy), un album che racchiude i 52 brani eseguiti durante l’concerto deiil 30 dicembre 2016 all’Unipol Arena di Bologna per rivivere e custodire le emozioni di una serata unica che ha segnato la storia della musica. Riccardo Fogli è stato ospite sulle pagine di Domanipress Leggi l’intervista esclusiva Clicca qui “50 – L’” uscirà in diverse versioni: 1 SPECIAL BOX contenente 5 LP colorati e cartolina autografata (ESCLUSIVA AMAZON) 5 LP picture acquistabili singolarmente per i collezionisti TRIPLO LP con una tracklist speciale selezionata da tutto il concerto Triplo CD + DVD per rivedere oltre che riascoltare ...