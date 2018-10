Ponte di Ognissanti | boom Napoli | a Capodichino 115mila passeggeri

Ponte di Ognissanti - app e piattaforme per viaggiare senza stress : È partito il conto alla rovescia Ponte di Ognissanti, quattro giorni – da giovedì a domenica – che rappresentano una ghiotta occasione per staccare la spina dalla quotidianità. Secondo i numeri diffusi da Federalberghi partiranno circa 7 milioni e 304mila italiani, con un lieve incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La stragrande maggioranza trascorrerà la propria vacanza in Italia (88%), solo l’11,7% andrà ...

Meteo - previsioni per il Ponte di Ognissanti : in arrivo nuova perturbazione : L’intenso ciclone che nelle ultime ore ha portato condizioni di severo maltempo su gran parte d’Italia, nel corso di martedì si allontanerà sull’Europa centrale. Il maltempo dunque allenterà la presa sulla Penisola, che tuttavia sarà ‘in convalescenza’. Avremo infatti ancora residui rovesci o temporali sparsi soprattutto al Nord, regioni tirreniche e in particolare al mattino, con qualche fenomeno residuo anche ...

Ponte di Ognissanti - la tendenza del meteo : Roma - Durante il Ponte di Ognissanti la situazione meteorologica sull'Italia rimarrà caratterizzata da condizioni spiccatamente instabili e a tratti anche perturbate, a seguito di una costante ventilazione dai quadranti meridionali che favorirà ancora la possibilità di piogge, ancora una volta soprattutto al Nord, regioni tirreniche e versanti ionici. Sul Mediterraneo occidentale persisterà infatti una circolazione ...

Ponte di Ognissanti a scuola : La ricorrenza di Ognissanti del 1 novembre quest’anno cade di giovedì. Si tratta della prima occasione di stop didattico in tutte le scuole. Il Miur ha comunicato le disposizioni che danno luogo al Ponte di Ognissanti. Le modalità sono diverse da regione a regione e ovunque dovrà essere rispettata la regola del limite minimo di giorni di lezioni per la validità dell’anno scolastico che è di 200 giorni. Lo stop più lungo sarà quello che ...

Ponte Ognissanti - l'autunno caldo favorisce la vacanza in agriturismo : l'autunno caldo spinge gli italiani a scegliere, per il Ponte di Ognissanti, il relax e il contatto con la natura . Secondo quanto rivelato da Coldiretti, sono ben 350 mila gli italiani che per l'...

Ponte di Ognissanti : gli italiani spenderanno 2 miliardi : Saranno 7 milioni e 304 mila gli italiani in viaggio per il Ponte di Ognissanti. Si registra anche un lieve

Ponte di Ognissanti : in 350mila scelgono l’agriturismo : Sono ben 350mila gli italiani che hanno scelto quest’anno l’agriturismo in occasione della festività di Ognissanti per effetto di temperature autunnali piu’ elevate rispetto alla media e la collocazione nella settimana abbastanza favorevole. E’ quanto stima la Coldiretti per il Ponte del primo novembre nel sottolineare che si tratta di una destinazione importante per un appuntamento in cui 7,3 milioni di italiani hanno deciso di mettersi in ...

Calendario scolastico 2018/9 - vacanze per Ponte Ognissanti regione per regione : Si avvicina la tradizionale festa del 1° Novembre, quella di Ognissanti, che quest’anno cadrà di giovedì. Si tratta della prima importante sosta didattica del nuovo anno scolastico 2018/2019 e il Calendario offre quanto meno l’opportunità per un ponte prolungato. Le vacanze ‘lunghe’, però, non riguarderanno l’intero territorio nazionale, in quanto alcune regioni non hanno previsto, all’interno del loro ...