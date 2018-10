Politica La sinistra deve ripartire da una parola | cambiamento D' accordo Visco | Errani

Berlusconi contro M5s : “Forza Politica pericolosa e con rozza ideologia di sinistra” : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, attacca il MoVimento 5 Stelle: "Oggi l'Italia è nelle mani di una forza politica ancor più pericolosa del Pds di Occhetto. Non soltanto perseguono un rozzo e feroce giustizialismo, ma hanno una totale incompetenza e inesperienza che rende chi ci governa pericoloso".Continua a leggere

Anche in Brasile la sinistra non c'è più e vince la banalizzazione rozza della Politica : (Questo post è a cura di Raffaele Nocera, docente di Storia dell'America Latina all'Università di Napoli "L'Orientale")Le vicende politiche, economiche e sociali che hanno caratterizzato le democrazie dell'America Latina nell'arco dell'ultimo quarto di secolo ci restituiscono un quadro inquieto.La crisi economica rappresenta uno dei principali fattori che spiegano le difficoltà attraversate dalle forze di sinistra ...

La voce della Politica BASILICATA/EUROPA - CD. Gli infingimenti e le scorrettezze nel centrosinistra : ... magari impegnata nel mondo della finanza e/o del sociale, professionista fuori dal mondo della Politica attiva e profonda conoscitrice del territorio e dei suoi bisogni, dalle aree interne del ...

Bertinotti riporta a sinistra il reddito di cittadinanza : 'È una Politica necessaria' : L'ex presidente della Camera: 'Se il sistema non riesce ad affrontare la disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro si deve pensare a un intervento pubblico sussidiario'

Bertinotti riporta a sinistra il reddito di cittadinanza : "È una Politica necessaria" : Per Fausto Bertinotti il reddito di cittadinanza "è una politica necessaria". Lo ha detto in un'intervista su Tv2000. "Se il sistema - ha aggiunto - è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari è evidente che si deve pensare ad un intervento pubblico in qualche modo sussidiario".L'ex presidente della Camera ha ...

La Battaglia della Mediterranea. Calano i flussi - ma sui migranti si fa sempre più Politica : Salvini vs Sinistra : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...

La nevrosi della sinistra Politica : Ma è improbabile che la sinistra, politica e sindacale, si metta di traverso sullo sfondamento del deficit, quando ha sempre criticato la politica di austerità, peraltro soltanto percepita, ma ...