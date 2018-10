Pogba e la sua esilarante rincorsa… anche per salire in macchina VIDEO

sportfair

(Di martedì 30 ottobre 2018) Paule la sua proverbiale rincorsa per calciare i rigori, stanno facendo impazzire il web con i tifosi scatenati ed il Polpo che risponde a tono Paule la sua rincorsa per calciare un calcio di rigore nell’ultima uscita del Mster United, stanno facendo il giro del web nelle ultime ore. Il calciatore francese si sa, è sempre attento a ciò che accade sui social e dopo gli sfottò per la sua rincorsa ha deciso di rispondere in maniera del tutto ironica.ha pensato bene di simulare la medesima rincorsa ‘dinoccolata’perin. Ecco ildell’accaduto. Another day, another @paulrun up… More: pic.twitter.com/5kp90qH2RF — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 30 ottobre 2018 L'articoloe la suarincorsa…perinSPORTFAIR.