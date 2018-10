Playstation Classic | ecco i venti giochi disponibili al lancio

Playstation Classic : quale regione ha i titoli migliori? : Dopo aver annunciato PlayStation Classic, Sony ha recentemente svelato la lista di titoli presenti nella versione occidentale della sua mini console, in molti si sono lamentati dell'assenza di nomi del calibro di Parasite Eve, Crash Bandicoot, Silent Hill e Spyro the Dragon. Come riporta Dualshockers, ecco la lista dei titoli della versione in questione:Inoltre è emerso che la versione giapponese di PlayStation Classic avrà una line up diversa ...

Tutti i giochi annunciati da Sony per Playstation Classic : Final Fantasy VIICool Boarders 2Intelligent QubeJumping FlashOddworld: Abe's OddyseeMetal Gear SolidGrand Theft AutoTekken 3Tom Clancy's Rainbow SixTwisted MetalWild ArmsSyphon FilterRaymanBattle Arena ToshindenRevelations: PersonaRidge Racer Type 4Super Puzzle Fighter II TurboMr DrillerDestruction DerbyResident Evil Director's CutQualche settimana fa Sony aveva annunciato di avere in cantiere una versione mini della sua leggendaria PlayStation ...

Ecco I Giochi Che Troveremo Su Playstation Classic : Playstation Classic: lista completa dei Giochi che Troveremo pre-installati. Ecco tutti i Giochi che saranno inclusi da subito su Playstation Classic Playstation Classic Lista Giochi inclusi Quali Giochi Troveremo pre-installati e inclusi su Playstation Classic? Finalmente lo possiamo sapere! Poche ore fa, infatti, sono stati resi disponibili i nomi dei 20 Giochi che saranno installati di default […]

Novità Playstation Classic al 29 ottobre - svelata la lista dei 20 giochi : L'annuncio di Playstation Classic, avvenuto soltanto una manciata di settimane fa da parte di Sony, è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan del marchio nipponico. Nessun segnale lasciava prevedere quale sarebbe stata la mossa del producer di Playstation, che di fatto ha scelto di emulare la strada intrapresa da ormai qualche anno da Nintendo con i suoi Mini NES e Mini SNES. Chiaramente tanta era la curiosità in merito alla line ...

Ecco tutti i giochi di Playstation Classic : tra GTA - Metal Gear Solid e molte altre perle : Il mese scorso, Sony ha annunciato l'arrivo della sua PlayStation Classic, ovvero una mini retro console con 20 giochi pre-caricati, che sarà lanciata giusto in tempo per Natale. Ora, come riporta Eurogamer.net, sono stati svelati i giochi inclusi.Sapevamo già che la console avrebbe incluso Final Fantasy 7, Ridge Racer 4 e Tekken 3, ora apprendiamo che della lista faranno parte anche Grand Theft Auto (l'originale), Metal Gear Solid, Rayman e ...

Secondo Michael Pachter Playstation Classic venderà "milioni" di unità : Sony ha recentemente annunciato la sua PlayStation Classic con grande entusiasmo, una mini console che presenterà famosi giochi per PS1 pre-caricati, in modo simile a quello che Nintendo ha recentemente fatto con NES e SNES. Senza dubbio, ci sono innumerevoli giocatori che si sono entusiasmati all'annuncio e senza dubbio faranno loro la mini console.Di recente Gamingbolt ha avuto l'opportunità di parlare con il celebre analista Michael Pachter e ...

Playstation Classic non riceverà giochi post lancio : PlayStation Classic è stato presentato all'inizio di questa settimana, e ha visto la conferma di cinque dei venti titoli promessi per la console votata ai più nostalgici, riporta IGN.Ebbene adesso abbiamo qualche ulteriore dettaglio su questo interessante pezzo da collezione miniaturizzato. Un portavoce PlayStation ha confermato infatti che nessun altro gioco verrà aggiunto alla linea di lancio iniziale, per cui non vedremo altri titoli ...

Playstation Classic sta andando in sold out : PlayStation Classic è la versione in miniatura della primissima PlayStation di Sony, e stando a quanto riporta PlayStationlifestye, sarebbe già in esaurimento.I preordini attualmente non sono disponibli su Walmart, Best Buy e Amazon, e i tre rivenditori non danno alcuna informazione su quando la console tornerà nuovamente disponibile. Il 21 settembre PS Classic era disponibile presso GameStop e Target, ma la situazione potrebbe essere già ...

Playstation Classic : al via i pre-order : Nella giornata di ieri Sony ha sganciato una vera e propria bomba, annunciando la sua riedizione mini della mitica PlayStation.Come molto probabilmente saprete, il prossimo 3 dicembre potrete mettere la mani su PlayStation Classic, la piccola console che include 20 titoli Classici pre-caricati, tra cui: Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e Wild Arms.Se siete in trepidante attesa di PlayStation Classic, vi segnaliamo ...

Playstation Classic Arriva Su Amazon In Pre-Ordine A 99 Euro : Playstation Classic in Pre-Ordine su Amazon a 99 Euro. Dove comprare Playstation Classic? Dove ordinare Playstation Classic? Miglior prezzo Playstation Classic Playstation Classic su Amazon Annunciata nella giornata di ieri, la nuovissima console mini Playstation Classic è già Arrivata su Amazon Italia. Proprio ieri abbiamo dedicato un articolo dettagliato a Playstation Classic, che puoi leggere qui: Playstation Classic Ufficiale: Arriva Dal ...

Alcune immagini ci mostrano le dimensioni di Playstation Classic confrontate con quelle della PlayStation originale : PlayStation Classic, la console miniaturizzata modellata sulla storica PlayStation originale che Sony Interactive Entertainment ha annunciato all'inizio di questa settimana, ha fatto un'apparizione al Tokyo Game Show. Mentre non è possibile provare la console, Sony ha messo PlayStation Classic accanto a una PlayStation originale in modo che i partecipanti possano farsi un'idea per quanto riguarda la differenza delle dimensioni.Secondo l'annuncio ...

Microsoft risponde all'annuncio di Playstation Classic con una frecciata? "Più di 500 giochi retrocompatibili gratis su Xbox One" : L'industria videoludica non è di certo nuova a frecciate di vario tipo tra competitor e a strategie volte a screditare particolari proposte della concorrenza. Il fatto che un tweet pubblicato dal profilo Twitter di Xbox UK sia stato interpretato come una frecciata a Sony e in particolare a PlayStation Classic non deve quindi stupire più di tanto.Proprio in concomitanza con l'annuncio della mini console Sony, il profilo Twitter ha ricordato come ...