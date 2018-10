Pizzarotti | dimissioni Raggi in caso di condanna è decisione soggettiva

romadailynews

(Di martedì 30 ottobre 2018) Roma – “È unapersonale, e’ una questione amministrativa del Comune di Roma. Penso che ogni sindaco abbia davanti a se’, tante volte, degli errori che a volte puo’ anche sottovalutare perche’ sono sempre piu’ grandi le competenze amministrative dei sindaci e meno i poteri. Non mi sento di giudicare una tematica che sara’ affrontata dal punto di vista personale e dal suo gruppo politico”. Lo ha detto il sindaco di Parma ed ex M5S, Federico, a margine della presentazione in Campidoglio del nuovo partito Italia in Comune, di cui e’ presidente, a chi gli chiedeva se a suo avviso la sindaca di Roma, Virginia, dovesse dimettersi indinel processo che la vede imputata di falso. E see i consiglieri del M5S in Campidoglio decidessero di andare avanti rinunciando al simbolo, per...