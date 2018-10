Pisa | lo ' smemorato' di Lajatico comincia a ricordare e vuole tornare a casa

Salvatore Mannino - l’imprenditore ‘smemorato’ di Lajatico forse finge : procura di Pisa apre fascicolo d’indagine : È indagato per una serie di reati Salvatore Mannino, l’imprenditore di Lajatico, in provincia di Pisa, scomparso lo scorso settembre e ritrovato privo di memoria in Scozia il 19 ottobre. Non è ancora chiaro però quali siano i reati contestati. Secondo l’Ansa il 52enne sarebbe accusato di procurato allarme e violazione degli obblighi di assistenza familiare, mentre per il Corriere della Sera l’accusa sarebbe di simulazione di ...