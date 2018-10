Pioggia | vento sull' Italia | neve sulle Alpi Mercoledì breve tregua

Maltempo - 9 morti per Pioggia e vento : nella notte due vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in ...

Alberi crollano sulle auto per Pioggia e vento : due morti schiacciati a Frosinone - uno a Terracina : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 4 morti tra Lazio e Campania. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in...

Maltempo - bufera di vento in Toscana : Pioggia e grandine si abbattono su Firenze : Maltempo in Toscana, dove una bufera di vento, pioggia e grandine si sta abbattendo in questi minuti su Firenze. La nuova ondata di Maltempo avviene distanza di poche ore dall’ondata di perturbazioni, anche di forte intensità, che si sono verificati nell’area Metropolitana di Firenze e che hanno interessato i territori del Chianti, Valdarno e Firenze. La Sala di Protezione civile integrata della Città Metropolitana di Firenze ...

Maltempo - Pioggia e vento su tutta l’Italia : “E’ stato di calamità per l’agricoltura” : stato di calamità per l’agricoltura con ulivi secolari sradicati, coltivazioni distrutte, campi allagati, muri crollati, trombe d’aria e grandine su aziende, serre e stalle con animali sfollati e mandrie isolate. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti sugli effetti della violenta ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da nord a sud, dalla Sardegna alla Puglia, dalla Liguria al Veneto, dalla Toscana alla Sardegna, dalla ...

Maltempo - Pioggia e vento a Fiumicino : alberi caduti e scuole chiuse : pioggia e vento oggi a Fiumicino dove sono stati moltissimi gli interventi effettuati su tutto il territorio dalla Polizia locale a causa del Maltempo che ha colpito il litorale durante la mattinata, in particolare per il forte vento. Nel dettaglio, dalle 8.45 alle 14 di oggi, sono state in tutto 23 le emergenze affrontate dagli uomini e dalle donne della Polizia locale da Parco Leonardo a Fiumicino, da Fregene a Palidoro. Di queste ben 11 a ...

Maltempo : alla Camera deputati assenti a causa di Pioggia e vento - seduta sospesa : Lavori parlamentari sospesi per Maltempo. alla Camera, dove si esamina il decreto legge per Genova, diversi deputati hanno lasciato gli scranni vuoti per la difficoltà a raggiungere la capitale. Il presidente di turno Fabio Rampelli, anche alla luce di quanto veniva riferito sulle ragioni delle assenze legate alle condizioni meteorologiche “avverse”, ha quindi sospeso la seduta, con ripresa prevista alle 15 e 30. L'articolo Maltempo: ...

Maltempo - codice rosso per vento e Pioggia. Allarme per Seveso e Lambro - frane nel bergamasco : La protezione civile ha diramato un'allerta di criticità elevata per il rischio idrogeologico. Forti raffiche di vento, alberi caduti a Milano. A Broni crolla il cornicione del municipio. Atm modifica alcune linee danneggiate dal vento

Udine. L’auto sbanda per il vento e la Pioggia : Alessio muore sul colpo a 56 anni : L'incidente mortale lungo la A23, all’altezza di Dogna. Il 56enne tassista avrebbe perso il controllo della vettura a causa delle forti raffiche di vento e per la pioggia intensa. Inutili i soccorsi, Alessio Pulghini sarebbe morto sul colpo.Continua a leggere

Maltempo - in Croazia allerta rosso per Pioggia e vento : colpita la costa Adriatica - numerosi i danni : In Croazia e’ stato proclamato l’allerta rosso per la forte ondata di Maltempo che sta flagellando buona parte del Paese, in particolare la Dalmazia e le regioni che si affacciano sulla costa orientale dell’Adriatico. Le piogge intense e venti fortissimi, fino a 130 km all’ora, stanno provocando danni materiali e notevoli disagi alle comunicazioni. Tanti gli alberi sradicati e i tetti scoperchiati, mentre per il mare in ...

Maltempo : Pioggia e vento forte in Versilia ma danni limitati : Caduti alcuni alberi nell'entroterra di Massarosa. A Viareggio chiuso per precauzione il viale dei Tigli

Maltempo Campania - Pioggia e vento : collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli - scuole chiuse a Ischia e Procida : Disagi oggi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole Capri, Ischia e Procida, costringendo le compagnie di navigazione alla cancellazione di molte corse, soprattutto veloci, a causa delle avverse condizioni meteo-marine. La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo vigente sul territorio regionale fino a martedì. Oggi le scuole sono chiuse in tutti i ...

Pioggia e vento forte in Liguria - tanti interventi dei Vigili del Fuoco - : Roma, 28 ott., askanews, - Il maltempo imperversa sulla Liguria con rovesci intensi sull'alta valle Bisagno. Questo mentre a Genova i Vigili del Fuoco stanno operando in più zone della città per danni ...

MALTEMPO LIGURIA : ARPAL - DOMANI ALLERTA ROSSA/ Ultime notizie - scuole chiuse a Genova : Pioggia e vento forte : MALTEMPO LIGURIA: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, ALLERTA arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:08:00 GMT)