Pioggia di acquisti sulla Borsa di New York

New York : Pioggia di acquisti su Nordstrom : Effervescente il retailer del lusso statunitense , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordstrom evidenzia un ...

Piazza Affari : Pioggia di acquisti su Safilo : Brillante rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,84%. Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della ...

Londra : Pioggia di acquisti su Fresnillo : Brillante rialzo per Fresnillo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,00%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresnillo evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Londra : Pioggia di acquisti su National Grid : Grande giornata per National Grid , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,51%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal ...

New York : Pioggia di acquisti su Delta Air Lines : Grande giornata per Delta Air Lines , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,86%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Delta Air Lines ...

Londra : Pioggia di acquisti su Rentokil Initial : Brillante rialzo per Rentokil Initial , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,85%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un ...

Piazza Affari : Pioggia di acquisti su Ferragamo : Seduta decisamente positiva per la maison del lusso , che tratta in rialzo del 3,49%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Piazza Affari : Pioggia di acquisti su Juventus : Brilla la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano con un aumento del 3,68%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : Pioggia di acquisti su Diasorin : Brilla l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che passa di mano con un aumento del 2,38%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

New York : Pioggia di acquisti su Advanced Micro Devices : Vigoroso rialzo per Advanced Micro Devices , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,63%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un ...

Piazza Affari : Pioggia di acquisti su Reno De Medici : Vigoroso rialzo per Reno De Medici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,11%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota ...

New York : Pioggia di acquisti su Marathon Oil : Brillante rialzo per Marathon Oil , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,70%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Piazza Affari : Pioggia di acquisti su Eurotech : Seduta decisamente positiva per Eurotech , che tratta in rialzo del 2,27%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari : Pioggia di acquisti su Saipem : Ottima performance per la big italiana dell'ingegneria , che scambia in rialzo del 2,48%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...