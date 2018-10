PIL | per Confcommercio dato peggiore del previsto

F1 - i PILoti hanno scelto le gomme per il Gp del Brasile : ROMA - Si avvicina l'appuntamento con il Gp del Brasile, penultimo appuntamento del campionato di F1, in programma il prossimo 11 novembre e i piloti hanno già effettuato le prime scelte. La FIA ha ...

Repubblica ceca : analisi - debito pubblico può raggiungere 230 per cento del PIL nei prossimi 50 anni : Praga, 30 ott 16:05 - , Agenzia Nova, - Nonostante la crescita dell'economia e delle entrate fiscali, le finanze pubbliche ceche non sono sostenibili a lungo termine. Il debito... , Rep,

PIL fermo - "economia stagnante dopo tre anni" Conte : manovra espansiva per invertire trend : L'Istat stima che nel terzo trimestre del 2018 il Pil sia rimasto invariato rispetto al trimestre precedente. Il tasso tendenziale di crescita è pari allo 0,8%. Il leader degli industriali Boccia: "Se non ci sarà crescita è colpa esclusiva del governo"

PIL - Conte : Dato congiunturale - manovra espansiva per invertire trend : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Allarme dei medici - le PILlole per la pressione "aumentano il rischio di tumore ai polmoni" : Le pillole per la pressione del sangue potrebbero avere un terrificante effetto collaterale: aumenterebbero infatti il rischio di tumore ai polmoni. E' quanto rivela una ricerca della McGill University di Montreal, in Canada, che ha di conseguenza chiesto la possibilità di "ulteriori studi, con foll

Moto3 - Mondiale 2018 : tre PILoti racchiusi in 20 punti a due gare dalla fine - per un titolo quanto mai in bilico : “Una a te, una a me”. Jorge Martin e Marco Bezzecchi dopo tante gare condotte al massimo, ed a suon di risultati, stanno vivendo diversi appuntamenti nei quali lasciano sull’asfalto punti pesanti. A Motegi era stato lo spagnolo a finire al tappeto, permettendo al rivale di riportarsi ad una sola lunghezza in classifica, mentre ieri è stato il riminese a centrare uno “zero” (non certo per colpa sua, visto ...

Cancro - incriminate PILlole per la pressione : potrebbero aumentare il rischio : La forte incidenza di pazienti affetti da Cancro ha portato alla "demonizzazione" di determinati alimenti o prodotti che pare possano incidere nelle formazioni tumorali. Ma quando il prodotto incrimato è un farmaco che dovrebbe aiutarci a star meglio come ci si dovrebbe comportare?Secondo uno studio effettuato in Canada dai ricercatori della McGill University di Montreal, le pillole per il controllo della pressione sanguigna potrebbero aumentare ...

Indonesia - aereo precipita con 188 persone a bordo : il PILota aveva segnalato un guasto - Ultime Notizie Flash : In Indonesia precipita un aereo con 188 persone a bordo, tra cui un neonato e due bambini, in mare. Il pilota aveva chiesto supporto a causa di un guasto

Ecco perché tutti adoriamo dePILarci con la schiuma spray : tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazionetutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazione tutti i metodi di depilazionetutti i metodi di depilazione ...

F1 – Hamilton vince il 5° titolo in carriera - niente da fare per Vettel : ecco la classifica PILoti dopo il Gp del Messico : Il pilota della Mercedes vince il suo quinto titolo iridato, non potendo essere più raggiunto da Vettel a due gare dalla fine del Mondiale di Formula 1 Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera, al britannico basta il quinto posto nel Gp del Messico per alzare le braccia al cielo e appaiare Juan Manuel Fangio nella classifica all-time. niente da fare per Vettel, costretto ad accontentarsi ancora una volta della ...

Alitalia - PILoti e hostess in pensione sette anni prima per venderla meglio : ... il piano che al momento appare più realistico è quello di un'acquisizione da parte delle Ferrovie con il supporto del ministero dell'Economia e di altri vettori internazionali, che non sono però ...

Pensioni e manovra 2019 : per Fornero Q100 non saggia - agevolazione per i PILoti : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi, 28 ottobre 2018, vedono arrivare un nuovo provvedimento in favore dei piloti e dei lavoratori del comparto aereo, per i quali il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia si riduce di ulteriori due anni arrivando quindi a 7 anni di differenza rispetto ai criteri ordinari. Nel frattempo, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a puntare il dito contro il provvedimento di uscita anticipata ...

Riforma Pensioni 2019 e Quota 100/ ‘Caso’ Alitalia : uscita 7 anni prima per hostess e PILoti (ultime notizie) : La Riforma delle Pensioni 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su Quota 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Pensioni e manovra 2019 : per Fornero Q100 non saggia - agevolazione per i PILoti : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi, 28 ottobre 2018, vedono arrivare un nuovo provvedimento in favore dei piloti e dei lavoratori del comparto aereo, per i quali il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia si riduce di ulteriori due anni (arrivando quindi a 7 anni di differenza rispetto ai criteri ordinari). Nel frattempo, l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a puntare il dito contro il provvedimento di uscita anticipata ...