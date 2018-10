Pil | Conte | Dato congiunturale | manovra espansiva per invertire trend

Massa - Pillon presenta il “suo” ddl in una sala deserta. Poi viene contestato : “Difendiamo i diritti dal tuo Medioevo” : Il senatore leghista Simone Pillon è stato contestato a Massa durante un incontro, organizzato da “Generazione famiglia” e “Famiglia, scuola, educazione”, sul disegno di legge che porta il suo nome come primo firmatario. Un gruppo di circa 70 cittadini ha accolto l’esponente del Carroccio con striscioni e interventi di critica al ddl 735, riempiendo di fatto “una sala altrimenti deserta”, come fanno ...

Pilotti a Conte : "In cinque anni l'export calzaturiero ha perso il 40%" : La mostra internazionale di calzatura e articoli di pelletteria Obuv' Mir Koi di Mosca a cui hanno partecipato 130 brand italiani non è stata solamente un'occasione di business e di promozione del ...

Conte replica alla Ue : «Sì al dialogo - ma la manovra non cambia». Tria : «Pronti al rientro se il Pil non salirà » : Ci avevano detto che nel fine settimana si preparava la tempesta perfetta - dice dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano - Credo che l'economia sia una scienza esatta contro il terrorismo e l'...

F1 – Raikkonen vittorioso - Verstappen entusiasta - Hamilton si accontenta : le impressioni dei Piloti dopo la gara in Texas : Kimi Raikkonen a sorpresa vince il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno: il commento di Iceman, Verstappen ed Hamilton nel post gara A guastare la festa a Lewis Hamilton ci pensa Kimi Raikkonen, che dopo 4 anni torna a vincere una gara di Formula Uno. In Texas, Iceman a 39 anni vince il Gp degli Stati Uniti dopo una partenza perfetta ed una gara altrettanto impeccabile. Dietro di lui si piazza Max Verstappen, ...

Conte - r. cittadinanza Pilastro manovra : "Non parliamo di assistenzialismo ma di una misura per la crescita della nostra economia e società. È uno dei pilastri della manovra e in questi giorni lo spiegherò ai leader europei", sottolinea ...

Governo - Conte : 'Il Pil crescerà più del previsto' : I fondamentali dell'economia del Paese sono 'molto solidi' e non manchera' di spiegarli subito all'Europa. Se si guarda il solo dato finale del rapporto deficit/pil al 2,4%, i conti potrebbero non ...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : «Stime sul Pil troppo ottimistiche». Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : L'Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 Contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : 'Stime sul Pil troppo ottimistiche'. Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : Alla riunione partecipano i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

Conte : "Debito/Pil giù in tre anni". Di Maio cauto : "Per il 2020 e 2021 si vedrà" : 12.35 - Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto stamattina sui lavori in corso in queste ore a Palazzo Chigi, confermando di fatto le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma preferendo non esprimersi sulle cifre emerse in mattinata sul rapporto debito/Pil per i prossimi tre anni.Di Maio si è limitato a confermare il 2,4% per il 2019, che è la cifra su cui si è trovato l'accordo, ma sui due anni successivi preferisce andarci ...

FMI ‘CONFERMA’ TAGLI Pil ITALIA 2019/ “Non cancellate Fornero e Jobs Act” : maglia nera Eurozona - replica Conte : Fmi "TAGLIa" stime Pil ITALIA: 1% nel 2019. Il Belpaese sarà quello che crescerà di meno nell’area euro secondo il fondo monetario internazionale. Ecco i dati emersi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Fmi conferma (e non ‘taglia’) le stime Pil Italia 2018/ “Non fermate riforme” : Conte “crescita sarà superiore” : Fmi "taglia" stime Pil Italia: 1% nel 2019. Il Belpaese sarà quello che crescerà di meno nell’area euro secondo il fondo monetario internazionale. Ecco i dati emersi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Conte replica a Fmi : “Dovrete rivedere le previsioni - il Pil dell’Italia crescerà” : Le previsioni del Fondo monetario internazionale sulla crescita dell'Italia dovrebbero essere riaggiornate nel rispetto della nostra nota di aggiornamento del Def. Confidiamo che la crescita sarà sicuramente superiore alle previsioni del Fmi. Siamo ben determinati, abbiamo ben meditato questa manovra, questa linea di azione. Dobbiamo consentire alla nostra economia di poter esprimere le sue potenzialità e dobbiamo ovviamente pensare anche allo ...

