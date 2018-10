Pil | Boccia | se manca la crescita nei prossimi mesi sarà colpa del governo

Manovra - Di Maio : “Bocciatura dall’Ue? Non rivedremo i termini. Pil del 2019 all’1 - 5% è stima di crescita corretta” : “Non rivedremo i termini della Manovra , perché la stima di crescita è esatta. Non ci sono troppe spese, ci sono tanti tagli alle cose inutili”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , parlando con i giornalisti fuori dal Mise. “Credo che il giudizio dell’Europa sia stato ampiamente anticipato dai commissari nelle loro dichiarazioni – ha aggiunto – ci siederemo al tavolo con loro e ...

Assolombarda boccia la manovra : "Le stime sul Pil non sono credibili" : Gelo degli industriali milanesi su Tria. Bonomi: «Si cerca soltanto il dividendo elettorale». No alla gestione di Stato per il trasporto aereo, critiche su pensioni e reddito di cittadinanza