Pil | allarme Confindustria | nel 2019 ben al di sotto dell’1% Manovra non espansiva

Allarme dei medici - le Pillole per la pressione "aumentano il rischio di tumore ai polmoni" : Le pillole per la pressione del sangue potrebbero avere un terrificante effetto collaterale: aumenterebbero infatti il rischio di tumore ai polmoni. E' quanto rivela una ricerca della McGill University di Montreal, in Canada, che ha di conseguenza chiesto la possibilità di "ulteriori studi, con foll

Pil - l'allarme dell'Istat : "Crescita stagnante". E lo spread torna a salire : In attesa che i provvedimenti previsti dalla manovra economica diventino effettivi, l'Italia resta nel pantano. Lo certificano i dati Istat, secondo cui nel terzo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo (corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato) è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, con un tasso tendenziale di crescita pari allo 0,8% e una variazione acquisita per il 2018 pari a +1,0%."La dinamica ...

Toninelli “non possiamo chiudere A24-A25”/ Allarme Piloni - Strada Parchi smentisce “Governo può - subito soldi” : Toninelli “piloni A24-A25 in condizioni allarmanti”. Ultime notizie, l'ex numero uno della protezione civile Bertolaso “Ma i soldi per la sicurezza ci sono"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:30:00 GMT)

TONINELLI - ALLARME PilONI A24-A25/ Ultime notizie - il gestore diffida il ministero “I soldi entro 5 giorni" : TONINELLI “PILONI A24-A25 in condizioni allarmanti”. Ultime notizie, l'ex numero uno della protezione civile Bertolaso “Ma i soldi per la sicurezza ci sono"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:51:00 GMT)

Toninelli lancia l'allarme sui Piloni delle autostrade A24 e A25 : In Italia “La Manovra dell’Italia non rispetta le regole di bilancio”, ha detto Jean-Claude Juncker. Il presidente della Commissione europea ha aggiunto che “se noi tollerassimo queste scelte gli altri stati membri ci insulterebbero”. Luigi Di Maio ha risposto che “a Juncker rimane ancora tempo fino

Allarme per le perdite di Alitalia - i Piloti : "Un rosso di 500 milioni" : Pesante l'impatto sui conti aziendali per il rincaro del carburante avio. Il commissario Gubitosi: "Bisogna trovare una soluzione al più presto"

Wustel con aghi e sPilli nelle strade allarme ad Avezzano : L'Aquila - Würstel con all'interno spilli ma anche diserbanti in polvere riversati sul ciglio dei marciapiedi. Già da qualche giorno i carabinieri forestali sono a lavoro per le vie della città, insieme al nucleo cinofilo antiveleno. I cittadini, anche attraverso la pubblicazione delle immagini sui social network, hanno sollecitato un intervento e hanno "messo in guardia" i proprietari di cani e animali ...

Tria : “L’Ue stia tranquilla - il nostro rapporto deficit-Pil scenderà”. Ma l’Eurogruppo è in allarme : Non è in agenda, eppure tutti ne parlando. Il caso-Italia piomba all’Eurogruppo e tutti gli occhi sono puntati sul ministro Giovanni Tria, che è stato il primo ad arrivare: “Dirò ai miei colleghi di stare tranquilli - ha esordito il titolare del Tesoro entrando al vertice -, adesso cercherò di spiegare ciò che sta accadendo e come è formulata la ma...

Allarme di Confcommercio : economia rallenta - nel 2018 Pil all'1 - 1%. Consumi giù : L'analisi dell'organismo che rappresenta le imprese arriva alla vigilia della presentazione del Def -

Salute - boom acquisto Pillola dell'amore on line. Allarme urologi : Roma, 21 set., askanews, - Gli italiani colpiti da disfunzione erettile sono tra i 3 e i 5 milioni e la maggior parte di essi, hanno utilizzato almeno una volta delle pillole per contrastare questo ...

Pil - allarme Coldiretti : "Nei campi crollo del 4 - 3%" : L'ISTAT rivede al rialzo le stime di crescita dell'economia nel 2017 . L'Istituto infatti ha pubblicato una revisione della precedente stima del PIL, che è risultato in crescita dell'1,6%, 0,1 punti percentuali in più della rilevazione diffusa ad ...

Confcommercio lancia allarme crescita : Pil piatto nel terzo trimestre : Confcommercio lancia l'allarme crescita: il temuto rallentamento dell'economia, sostiene l'associazione dei commercianti, è 'un dato di fatto' e nel complesso del terzo trimestre 2018 'si stima una crescita nulla del Pil in termini congiunturali, mentre il tasso di ...

Pil : allarme Sangalli - persi 2.000 euro pro capite in 10 anni : Gli italiani negli ultimi 10 anni hanno perso circa 2.000 euro di Pil pro capite . A lanciare l'allarme è stato oggi il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli commentando i dati del rapporto '...

Ponte chiuso ai Tir : si sono abbassati due Piloni - scatta l'allarme : Ancora un allarme in Italia per quanto riguarda la staticità di un viadotto molto trafficato. Sul Ponte Allaro della strada statale 106 «Jonica» in Calabria è stato disposto...