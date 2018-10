Pier Silvio Berlusconi  con la compagna e i figli tra le persone isolate a Portofino Lo

Maltempo - Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin isolati con i due figli : Il Maltempo colpisce anche la famiglia Berlusconi. Pier Silvio, direttore delle reti Mediaset, e la compagna Silvia Toffanin, conduttrice del talk-show Verissimo in onda ogni sabato su Canale 5, sono rimasti isolati a Rapallo, in Liguria, a causa delle avverse condizioni atmosferiche delle ultime ore. All’interno del castello Bonomi-Bolchini ci sarebbero proprio Pier Silvio, la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio. Il ...

Maltempo Liguria - lo yacht di Pier Silvio Berlusconi semiaffondato a Rapallo : A causa del Maltempo è critica la situazione in Liguria e in particolare a Rapallo, devastata da una violenta mareggiata. Tra le decine di barche danneggiate c’è anche “Suegno”, lo yacht di Pier Silvio Berlusconi. L'imbarcazione - un Custom Line di 37 metri - era ormeggiata nel porticciolo ed è semiaffondata.Continua a leggere

Gf Vip - la rivelazione di Cecchi Paone : “Mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in persona e mi ha detto che aveva bisogno di me qui” : È una rivelazione choc quella fatta da Alessandro Cecchi Paone ai suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip, dove è entrato lo corso lunedì 22 ottobre: “Io non ci pensavo proprio al Gf Vip, ma venerdì mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in persona e mi ha detto che aveva assolutamente bisogno di me. È stata una sua decisione. Non potevo non accettare“. “Adesso sono qui e sto benissimo con voi”, ha aggiunto, ...

Grande Fratello vip - Alessandro Cecchi Paone : 'Sono qui dopo quella telefonata di Pier Silvio Berlusconi...' : Alessandro Cecchi Paone si è lasciato andare a una rivelazione clamorosa. Durante una conversazione notturna con Stefano Sala , il giornalista ha rivelato perché si trova nella casa del Grande ...

Alessandro Cecchi Paone al GF Vip : “Mi ha voluto Pier Silvio Berlusconi” : Grande Fratello Vip, Cecchi Paone: “Mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi” Lunedì scorso sono entrati tre nuovi inquilini vip nella casa del GF Vip: Maria Monsè, Ela Weber e il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Ed è stato proprio quest’ultimo ad aver fatto molto discutere in queste ore per una sua clamorosa rivelazione, che ha lasciato tutti davvero senza parole. Di cosa si tratta? Come rivelato dal blog TvBlog.it, ...

Piersilvio Berlusconi conferma : «Missione compiuta - cederemo R2 a Sky» : La parola definitiva - secondo il Sole 24 Ore - Pier Silvio Berlusconi l’ ha detta lunedì, nel corso di una riunione convocata ad hoc con la sua prima linea. A quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, parlando con i suoi più stretti collaboratori il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset ha dato ufficialità all’ intenzione di esercitare l’ opzione di cessione a Sky della società R2: la ...