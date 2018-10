Piazza Affari in apnea tra Pil e conti Fca Spread chiude a 311

Piazza Affari piatta dopo il Pil «fermo» con spread a 305. Asta BTp - tassi record : Per l'Istat l'economia italiana è in una fase «stagnante». In rialzo lo spread BTp/Bund , che era partito in calo, e viaggia ora sopra i 300 punti. In calo anche le altre Borse europee , mentre torna ...

Piazza Affari piatta dopo il Pil «fermo» con spread a 305. Asta BTp - tassi record : La crescita è rimAsta ferma nel terzo trimestre. Economia italiana «stagnante». Corre Tim nel giorno del cda per Persidera, debole Leonardo. In discesa il prezzo del greggio...

Piazza Affari piatta dopo il Pil «fermo» con spread a 300. Asta BTp - tassi record : La crescita è rimAsta ferma nel terzo trimestre. Economia italiana «stagnante». Corre Tim nel giorno del cda per Persidera, debole Leonardo. In discesa il prezzo del greggio...

A Piazza Affari corre Brunello Cucinelli : Brilla il re del cachemire , che passa di mano con un aumento del 3,04%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brunello Cucinelli rispetto ...

Piazza Affari : in forte denaro ASTM : Effervescente il gestore autostradale , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,69%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Piazza Affari : spinge in avanti Danieli : Protagonista la multinazionale friulana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,06%. La tendenza ad una settimana di Danieli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Piazza Affari : positiva la giornata per Sogefi : Punta con decisione al rialzo la performance della società di componentistica per l'industria dell'auto , con una variazione percentuale dell'1,81%. Lo scenario su base settimanale di Sogefi rileva un ...

Piazza Affari giù dopo il Pil «fermo». Asta BTp - tassi da record. Spread a 300 : La crescita è rimAsta ferma nel terzo trimestre. Economia italiana «stagnante». Corre Tim nel giorno del cda per Persidera, debole Leonardo. In discesa il prezzo del greggio...

In flessione l'indice siderurgico a Piazza Affari - -1 - 12% - : Movimento in ribasso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha avviato la seduta a 34.

Piazza Affari cambia rotta e passa in negativo : Cambio di rotta per la borsa di Milano che fa peggio degli altri mercati europei . Dopo un avvio a piccoli passi della borsa di Milano, il sentiment è peggiorato, complice un dato sul PIL del terzo ...

Piazza Affari giù dopo il Pil «fermo» nel III trimestre. Spread torna a 300 : La crescita è rimasta ferma nel terzo trimestre. Economia italiana «stagnante». Corre Tim nel giorno del cda per Perisdera, debole Leonardo. In discesa il prezzo del greggio...

A Piazza Affari corre Saras : Grande giornata per la società energetica , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,86%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Saras ...

Piazza Affari : in forte denaro Telecom Italia : Ottima performance per la compagnia telefonica , che scambia in rialzo del 2,53%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Telecom più pronunciata ...

Vola a Piazza Affari CHL : Rialzo per la società attiva nel settore dell'Information Technology , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,50%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al ...