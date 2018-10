Pesante il comparto del commercio in Italia | -2 | 09% | | andamento negativo per MARR

Pesante il comparto chimico italiano - -1 - 17% - : Performance negativa per l' indice del settore chimico , che segue la scia ribassista disegnata dall' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 17.988,96, in discesa di 211,35 punti ...

Milano chiude negativa - Pesante il comparto auto - Fca -4 - 19% - : Chiusura negativa per le piazze finanziarie europee con Milano che registra la peggiore performance di giornata nel Vecchio Continente con lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi che, dopo avere ...

Pesante il comparto del commercio in Italia - -1 - 18% - : Performance negativa per il settore vendite al dettaglio , che segue la scia ribassista disegnata dall' EURO STOXX Retail . Il FTSE Italia Retail ha aperto a 146.674,83, in discesa di 1.730,08 punti ...