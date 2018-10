Permessi brevi retribuiti docenti e ATA | cosa prevede la normativa

scuolainforma

(Di martedì 30 ottobre 2018) La guida ARAN suinella scuola, cita l’art. 16 del CCNL del 29.11.2007, che: 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domandadi durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personaledocente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente isi riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. 2. Ifruiti non possono eccedere le 36 ore in un anno scolastico per il personale ATA, mentre per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento (il docente di scuola di I e II grado 18 ore; docente di scuola primaria 24 ore e docente di scuola dell’infanzia 25 ore). 3. ...