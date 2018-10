Perché la ' sinistra' è sempre contro gli italiani? - di Marcello Veneziani · IxR

LETTURE/ Perché in Israele la sinistra è morta? : La questione palestinese sembra scomparsa dall'agenda internazionale. Ciò non è dovuto solo alla guerra in Siria ma anche alla crisi della sinistra israeliana. DOMENICO BILOTTI(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 06:09:00 GMT)Israele-PALESTINA/ Il "fattore Giordania" manda all'aria i piani dell'Egitto, di C.J. WulffGUERRA IN SIRIA/ I buoni motivi della Ue per aiutare l'Iran, di C.J. Wulff