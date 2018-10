Perché è stata chiesta l'archiviazione per il padre di Renzi nell'inchiesta Consip : Avviso di conclusione delle indagini per sette indagati, passo che solitamente anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, e richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi e altri. Due anni di inchiesta ...

Zackie Oh è stata uccisa Perché lottava per i diritti lgbtq : Zak Kostopoulos era gay, drag queen, sieropositivo. È stato picchiato a morte in pieno giorno ad Atene, davanti a tante persone che filmavano la scena e osservavano, senza fare niente. Leggi

Perché è stata scelta Pozzallo per la prima di Soldado - il nuovo film di Stefano Sollima : 'Si tratta di un evento unico per la città le parole del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna riportate da La Repubblica che la proietta agli onori della cronaca in ambito nazionale. E' uno splendido ...

Pechino Express - Maria Teresa Ruta si confessa : 'Perché sono stata così tanto lontana dalla tv' - da lacrime : È tornata in tv con Pechino Express , ma Maria Teresa Ruta ha passato un lungo periodo lontano dai riflettori e dalla fama che l'ha accompagnata negli anni 80 e 90. 'Mi ha fatto ritrovare il mio ...

“Se Asia Argento è stata esclusa da X Factor - Perché Cristiano Ronaldo gioca ancora?” : “Se Asia Argento è stata esclusa da X Factor, perché Cristiano Ronaldo gioca ancora?” Questa mia frase provocatoria, detta domenica sera nella diretta “intima” Let’s Spend Sunday Night Together da casa mia, è stata ripresa dovunque, trasmessa alla Zanzara, generato trasmissioni, articoli, citata in una miriade di tweet, per lo più di juventini imbufaliti (tra cui molte ragazze che difendono paradossalmente CR7). In realtà io sono contrario ...

Maria Teresa Ruta : "Ecco Perché sono stata anni lontana dalla tv" : 'Pechino Express mi ha fatto ritrovare il mio pubblico e mi ha fatto scoprire alle nuove generazioni. Il mio pubblico è quello che va al mercato, che fa la spesa, o al massimo che frequenta gli stadi. ...

Roma, moglie picchiata perché incinta di una femmina: arrestato indiano. Ultime notizie, la donna è stata Pestata all'ottavo mese di gravidanza, ecco cos'è successo

Gigliola Cinquetti si racconta parlando della sua vita, della carriera e del successo. Nelle sue parole, anche un attacco ai talent show, che definisce...

BARBARA D'URSO è sempre corsa in soccorso di LORENZO CRESPI che oggi la attacca dopo quello che è successo ieri con Karina Cascella durante la puntata di Domenica Live.

Nell'Angelus di ieri PAPA Francesco ha detto che il cristianesimo non cresce per proselitismo, ma per attrazione. Occorre imitare la libertà di Dio nel donarsi.

Padma Lakshmi racconta di essere stata violentata a 16 anni e Perché «sono stata zitta finora» : Getty Images Non è mai troppo tardi per denunciare una violenza sessuale. Padma Lakshmi, 48 anni, ex modella ed ex moglie di Salman Rushdie, oggi conduttrice di Top Chef e autrice di libri di cucina, ha scritto un editoriale sul New York Times per rivelare di essere stata anche lei vittima e per spiegare perché ha aspettato oltre 30 anni prima di parlarne in pubblico. Un intervento che si inserisce nel dibattito che da giorni sta tenendo banco ...

Il Segreto anticipazioni : JULIETA viene ARRESTATA - ecco Perché : Guai in arrivo per la povera JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nei mesi autunnali de Il Segreto e tutto avrà inizio quando la ragazza rifiuterà di fare l’amore con il marito Prudencio Ortega (Josè Milan); ricapitoliamo perciò quello che succederà per comprendere meglio i successivi passaggi della storyline… Le anticipazioni segnalano che JULIETA diventerà ufficialmente la moglie di Prudencio, anche se la cerimonia nuziale verrà ...

Temptation Island Vip - Perché Viola Valentino è stata esclusa? Parla la cantante : Temptation Island Vip coppie: perché non partecipano Viola Valentino e il fidanzato Francesco Ha fatto parecchio scalpore la notizia dell’esclusione di Viola Valentino a Temptation Island Vip. Secondo i beninformati, la cantante era in lizza per partecipare al reality show di Simona Ventura con il fidanzato Francesco ma è stata scartata alle selezioni per via […] L'articolo Temptation Island Vip, perché Viola Valentino è stata ...

Davvero Serena Williams è stata penalizza agli Us Open Perché donna? : Non è un gioco per donne. Potrebbe essere questa la conclusione della vicenda che vede protagonista la pluricampionessa di tennis Serena Williams ed il giudice di sedia della finale degli Us Open Carlos Ramos. Durante la partita tra la Williams e Naomi Osaka, infatti, secondo la Williams, il giudice avrebbe punito dei comportamenti che, se si fossero verificati durante un match maschile, sarebbero passati quasi inosservati. Tutto inizia nel ...