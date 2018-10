Per un mucchio di dollari Il Crispr alla battaglia dei brevetti

huffingtonpost

(Di martedì 30 ottobre 2018) (A cura di Maurizio Brunori, professore emerito Università La Sapienza, già Presidente della Classe di Scienze FMN, Accademia dei Lincei)Il 28 giugno 2012 Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna e collaboratori pubblicarono su Science una metodologia innovativa per modificare il Dna di un vivente, metodologia che si è rivelata rivoluzionaria. Il procedimento è basato sull'utilizzazione di un sistema molecolare detto/Cas9 che i batteri mettono in gioco per difendersi dall'attacco di virus e plasmidi, una sorta di sistema immunitario adattativo dei microbi che può essere utilizzato anche in animali e piante.Questa metodologia utilizza Cas9, un enzima che può essere opportunamente "istruito" per tagliare in un punto preciso il Dna a doppia elica, e pertanto utilizzato per inattivare un gene o sostituirlo con un altro scelto a piacere. Il ...