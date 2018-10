Per rilanciare l' occupazione ci vogliono strumenti concreti | non assistenzialismo

Interporti di Torino e Novara 'dimenticati' dal Governo nel piano Per rilanciare Genova : ...Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè che in una nota sottolinea come "la storia insegna che i traffici di merci tra il Piemonte e il porto di Genova sono un asset importante dell'intera economia ...

Manovra : Cisal - rilanciare Formez Per attuare contratto di governo : Roma, 25 ott. (Labitalia) - "Registriamo con piacere le dichiarazioni del ministro Giulia Bongiorno[...]

F1 - GP Messico 2018 : la Ferrari deve vincere Per rilanciare le quotazioni in vista del Mondiale 2019 : Ci siamo. Da domani l’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico si animerà per dare il via al weekend del terzultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Un fine settimana che potrebbe voler dire tante cose: il trionfo di Lewis Hamilton per la quinta volta in carriera come Juan Manuel Fangio, la seconda vittoria della Ferrari dopo quella inaspettata di Kimi Raikkonen ad Austin (Stati Uniti) e/o il riscatto di Sebastian Vettel. ...

Gravina nuovo presidente della Figc : 'Cambiamo Per rilanciare il calcio italiano' : Comincia con la presidenza del Castel di Sangro , dal 1984 al 1996, e in quel periodo il club balza agli onori della cronaca conquistando 5 promozioni nell'arco di un decennio ed arrivando a ...

Italia-Ue : serve nuova casa Per rilanciare il matrimonio : Il rapporto tra l’Italia e l’Unione europea (Ue) assomiglia a un matrimonio in crisi. Dopo mezzo secolo di una convivenza pacifica e reciprocamente soddisfacente, con la Grande...

Zuckerberg punta sul politico inglese Nick Clegg Per rilanciare Facebook : Ancora sotto schiaffo per il datagate di Cambridge Analytica e nel mirino dei governi di mezzo mondo che chiedono regole più stringenti, il social network punta su un politico seguendo le orme di ...

Piano industriale da 7 milioni di euro Per rilanciare la Snaidero : Un Piano di investimenti per i prossimi quattro anni da 7 milioni di cui metà sullo stabilimento produttivo di Majano. È con questo biglietto da visita che si è presentato il nuovo amministratore ...

"Sicurezza e incentivi Per rilanciare Aurora" Mercoledì 17 l'incontro con Molinari : La stessa cosa succede in altre piazze, come i giardini Alimonda: si fa di tutto per restituire alla popolazione aree altrimenti degradate, ma basta un fatto di cronaca per far ripiombare tutti nella ...

I gol dalle retrovie Per rilanciare Mancini aspettando il bomber : Roma - La cabinovia che corre accanto allo stadio Slaski di Chorzow, palcoscenico del ritorno alla vittoria della Nazionale in una partita ufficiale, può essere l'attuale simbolo del viaggio azzurro: Italia ancora sospesa per aria ma finalmente un po' più lontana dalla stazione di partenza, quella gara con la Svezia che ci fece perdere l'aereo iridato per la Russia.Si riparte così dal bel gioco, esaltato da tanti addetti ai lavori, dal ...

PD - GENTILONI CON ZINGARETTI Per rilanciare I DEM/ Video - elezioni segreteria : messaggio dal palco a Renzi : "Piazza Grande", convention ZINGARETTI a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". GENTILONI risponde a Renzi: Video blitz animalisti

Bernabè a FIRST Arte : 'Rivitalizzare l'arte Per rilanciare il Sistema Italia' : 'Rivitalizzare l'Arte italiana non è solo importante in sè ma è necessario per il rilancio dell'intero Sistema Paese e mi auguro che lo capisca anche la politica'. E' quanto sostiene Franco Bernabè in una lunga intervista a FIRST Arte, il magazine promosso da FIRSTonline sul mondo dell'Arte e sull'attualità culturale. 'Il mondo italiano dell'Arte - ...

ALITALIA/ Dipendenti-azionisti - la carta da giocare Per rilanciare la compagnia : Che fine farà la compagnia è un mistero. Ma il rilancio passa dall'aumento delle rotte intercontinentali e dalla valorizzazione di piloti e addetti alla manutenzione. GUIDO GAZZOLI

Di Maio : 'Una newco con Mef e Fs Per rilanciare Alitalia. Tria frena : 'Parlo io di cosa fa il Tesoro' : Ma nel pomeriggio il ministro dell'Economia Tria ha frenato. A proposito dell'ingresso dello Stato nel capitale, ha dichiarato: 'Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro ...

Nazionale - Bonucci : 'La qualità Juve Per rilanciare l'Italia' : 'Quali qualità della Juve trasmetterei a questa Italia per rilanciarsi? Esperienza e qualità, in questo momento alla Nazionale manca questo salto anche se cominciamo a intravederlo nei nostri giovani'.