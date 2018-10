Per Goldman Sachs difficilmente il governo sopravviverà alle Europee

Petrolio a 100 dollari? Per alcuni è possibile ma Goldman Sachs frena : La Russia non esclude un aumento e dunque un ritorno dei prezzi del Petrolio a quota 100 dollari al barile. " Non sarebbe molto buono per l'economia dei consumatori e per i produttori , perché crea rischi successivi di un possibile calo dei prezzi. Tuttavia, oggi esiste il rischio che il Petrolio possa salire a 100 dollari" - ha ...