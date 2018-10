Per gli italiani il futuro è nel solare

Per rilanciare l'occupazione ci vogliono strumenti concreti - non assistenzialismo : L'assistenzialismo non è una risposta efficace. Ai giovani europei e alle persone che sono in difficoltà dobbiamo fornire strumenti che non servano solamente a mettere una pezza, ma che guardino al loro futuro nel lungo periodo. Dobbiamo fare di tutto per garantire loro il diritto ad avere opportunità di lavoro eque.La crisi economica ha reso peggiori le condizioni di lavoro di milioni di cittadini europei e per molti altri ...

Uragano Oscar verso l’Europa : Regno Unito e Irlanda in allerta Per venti fino a 130 km/h e piogge intense [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

“E’ possibile prevedere i terremoti” : gli esPerti hanno scoPerto che la Terra da’ dei segnali con largo anticipo : prevedere un terremoto non è impossibile: per arrivare a questo risultato sarà necessario migliorare “la comprensione di alcuni segnali premonitori, come il movimento dei fluidi prima di una forte scossa“. Lo ha riferito all’ANSA il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) Carlo Doglioni in seguito all’incontro ‘Porte aperte all’Ingv‘, organizzato dopo due anni dalla ...

Del Bello-Fabiano : viviamo in emergenza Perenne - vogliamo risposte : Roma – “A seguito della straordinaria ondata di maltempo abbattutasi sulla citta’, con raffiche di vento e piogge torrenziali, il nostro territorio ha evidenziato tutte le fragilita’ da noi denunciate negli ultimi due anni. Il tanto atteso ‘piano alberi’ a Roma non e’ mai partito e neanche un ‘piano potature’; da quando si e’ insediata l’attuale amministrazione abbiamo alberi che ...

Terni - spray al pePeroncino alle consigliere della Lega : Terni L'assessore della Lega del Comune di Terni, Valeria Alessandrini, ha regalato uno spray al peperoncino antiaggressione alle donne del suo partito che siedono in consiglio comunale: Giulia ...

La Figc prende atto del Consiglio di Stato : la Serie B Per ora resta a 19 : Gravina: «Auspico che tutti tornino a giocare, è un invito che credo verrà accolto dai responsabili della Lega Pro. È arrivato il momento di giocare a calcio». L'articolo La Figc prende atto del Consiglio di Stato: la Serie B per ora resta a 19 è Stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Meteo : in Lombardia tempo in miglioramento ma Permane instabilità : Una vasta area perturbata occupa gran parte dell’Europa e tutto il Mediterraneo Centro Occidentale. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, sulla Lombardia il tempo è in miglioramento dopo le forti piogge delle scorse ore. Il flusso dei venti, tuttavia, rimarrà umido e instabile dai quadranti meridionali, con nuove occasioni per precipitazioni nei prossimi giorni. Le temperature risultano in linea con le medie del periodo, ...

La Chiesa anglicana vieta lapidi commemorative Per i bimbi nati morti : Nel Regno Unito, la Chiesa anglicana ha in questi giorni introdotto il divieto di installare, nei cimiteri, lapidi commemorative dedicate ai bambini nati morti. Secondo esponenti dell'istituzione ...

Twitch lancia il karaoke in diretta e aiuti Per gli streamer meno seguiti : Durante il TwitchCon, Twitch, la piattaforma di live streaming utilizzata per lo più per i videogame, ha annunciato che eseguirà un aggiornamento, previsto per gennaio 2019, per aggiungere nuovi giochi interattivi, migliorare la visibilità degli streamer esordienti e la moderazione delle chat. La piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon, ha recentemente avviato una collaborazione con gli sviluppatori Harmonix per portare un nuovo ...

Maltempo : situazione gravissima in Carnia. Black out elettrico anche nel Tarvisiano. Sette Persone evacuate tra Ovaro e Comeglians : Prosegue l'emergenza Maltempo in Friuli e si comincia, lentamente, a fare anche una prima, provvisoria, stima dei danni, grazie ai sopralluoghi nelle zone colpite. Sono operativi in monitoraggio e per ...

La Manovra strizza l'occhio alle famiglie : terra e agevolazioni Per chi ha tre figli : Teleborsa, - La Manovra già bocciata dal'Europa pensa alle famiglie. Nell'ultima bozza della Legge di Bilancio, che sta per approdare in Parlamento domani 31 ottobre, il Governo ha inserito un ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finale a squadre femminile - USA subito in fuga. Che lotta Per le medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie iridate per quanto riguarda le ragazze, si preannuncia grande spettacolo per la gara che premia la bontà dell’intero movimento di una Nazione: le otto migliori formazioni del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie e dei pass ...

Scuola - UDU : ‘Bonus Per chi assume laureati e dottorati eccellenti : sbagliato premiare retorica dell’eccellenza’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito al presunto bonus destinato alle aziende che si impegnino ad assumere i neo laureati ‘eccellenti’. UDU – Apprendiamo dall’articolo di Scuola24 che nella bozza della legge di bilancio sarà presentata una misura che consiste nel dare uno sgravio di 8mila euro per 12 mesi a chi assume, a partire dal 1 dicembre 2019 fino al 31 dicembre ...