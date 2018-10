Peciola | bastato presidio CasaPound per annullare apertura centro rifugiati

romadailynews

(Di martedì 30 ottobre 2018) Roma – “Decidono fascisti e leghisti se e dove aprono servizi pera Roma. E’ il nuovo sottogoverno dell’era Salvini. Una vergogna senza precedenti, un fatto di una gravita’ estrema. Ilpernon aprira’ piu’ a Settecamini, ma nelle migliori delle ipotesi sara’ spostato altrove. Il bando di assegnazione era stato vinto regolarmente, ed era tutto pronto per ospitare persone che fuggono da sofferenze estreme. Sono bastati pochi giorni di, a pochi metri dalla struttura, da parte die della Lega per far cambiare idea a chi di dovere”. Lo dichiara in una nota Gianluca, Movimento Civico per Roma. “Progettualita’, aspettative, idea di inclusione, finiti nel macero perche’ a Roma quando fascisti e leghisti fanno la voce grossa- aggiunge- la politica fa marcia indietro. La ...