Martina : se Casalino non si dimette è offesa per genovesi : Roma – “Ogni minuto che passa senza le dimissioni di #Casalino e’ un’offesa per Genova e i genovesi. A casa, adesso!”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Maurizio Martina. L'articolo Martina: se Casalino non si dimette è offesa per genovesi proviene da RomaDailyNews.