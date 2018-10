partita con due successi la rassegna ' Palchi DiVersi' della Compagnia G o D o T

Stadio Flaminio - partita la bonifica. Daniele Frongia : “Dialogo con CONI e FIR per l’utilizzo definitivo” : Tornerà a splendere lo Stadio Flaminio di Roma, casa della Nazionale di rugby prima del trasloco all’Olimpico e prima ancora teatro di gloriose battaglie sportive: come riporta il Corriere dello Sport, ieri è partita la bonifica dell’impianto, inutilizzato da diversi anni, per strapparlo al degrado a cui stava andando incontro. L’assessore allo sport di Roma Capitale, Daniele Frongia ha dichiarato: “Dopo la pulizia si ...

Napoli - Ancelotti : "partita ben giocata - sono contento" : Il tecnico dopo il pari con la Roma: "Mertens voleva giocare dall'inizio? Se fosse stato contento di andare in panchina, gli avrei parlato domattina..."

Calcio - tragedia per il Leicester : dopo la partita cade e va in fiamme elicottero con a bordo il patron : Doveva essere un normale sabato di Premier League in Inghilterra. E invece si è trasformato di colpo in una catastrofe per il Leicester, la città inglese e i suoi tifosi. Poco dopo il fischio finale del match pareggiato in casa 1-1 contro il West Ham, l’elicottero sul quale viaggiava Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del club inglese entrato di diritto nella storia del Calcio per aver vinto nel 2016 contro ogni pronostico la Premier League ...

Udinese - Velazquez sulla sfida con il Genoa : 'partita difficile - ma non mi sento in discussione' : Il tecnico bianconero: 'Credo che sarà una gara equilibrata, giocata in velocità da entrambe le squadre, che mi aspetto aggressive'

Baseball - World Series MLB 2018 : i Los Angeles Dodgers vincono la partita più lunga della storia delle finali - 7 ore e 23' di battaglia! : La notte dei record. Solo così si può definire quanto è accaduto stanotte tra Los Angeles Dodgers e Boston Red Sox nella gara-3 delle World Series 2018. Nelle finali della lega americana di Baseball una partita così non s’era mai vista: è stata, infatti, la più lunga per durata complessiva (7 ore e 23 minuti) nonché quella col maggior numero di inning (18) di tutta la storia delle World Series. La vittoria è andata ai Dodgers per 3-2, ...

Milano - la denuncia del consigliere M5S : “Il consiglio comunale vota la chiusura anticipata per la partita del Milan. Disgustoso” : “Il consiglio comunale di Milano vota la chiusura anticipata per consentire ai Consiglieri di andarsi a guardare la partita del Milan (poi persa dai rossoneri per 1 a 2, ndr). Disgustoso!”. Lo scrive su facebook Gianluca Corrado, consigliere comunale M5s (e candidato sindaco per il movimento) al termine della seduta di giovedì 25 ottobre. La sequenza finale dell’assemblea civica non lascia spazio ad interpretazioni. Poco prima ...

Quanto è bello il Napoli di Ancelotti - contro il Psg la partita della consapevolezza : Inter troppo rinunciataria ma la prestazione non è da buttare : Si sono giocate altre due importanti partite valide per la Champions League, in campo due squadre italiane, il Napoli e l’Inter che sono uscite da un doppio scontro difficilissimo a testa altissima. In particolar modo la squadra di Carlo Ancelotti, prestazione da incorniciare per gli azzurri, beffa nel finale con il gol di Di Maria che ha impedito di conquistare i tre punti. prestazione strepitosa dell’attaccante Insigne che si ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-0 - Champions League in DIRETTA : i voti della partita. Icardi e compagni crollano contro la banda Coutinho : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019. I nerazzurri si sono dovuti inchinare al cospetto dei blaugrana al Camp Nou. Di seguito le Pagelle dei giocatori scesi in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI Barcellona-Inter Pagelle Barcellona-Inter 2-0: INTER: Handanovic: 6. Incolpevole sui due gol subito, in alcuni frangenti ci ...

Al compleanno di Teddy non va nessuno degli invitati : squadra di NBA lo invita alla partita per consolarlo : I Phoenix Suns, squadra di basket che milita in Nba, ha deciso di invitare Teddy alla partita contro i Los Angeles Lakers di LeBron James per consolarlo della delusione rimediata quando tutti i suoi amici gli hanno dato buca alla festa di compleanno.Continua a leggere

Neymar - nuovo tatuaggio prima della partita contro il Napoli : due supereroi sulla schiena : Ci sono tanti modi per prepararsi a un'importante partita di Champions: uno di questi è farsi un nuovo tatuaggio. La pensa così il brasiliano Neymar che, alla vigilia dell'impegno del suo Psg contro ...

Champions League - Rio Ferdinand : “La partita dell’Old trafford sembrava un match adulti contro ragazzini” : Dopo la sconfitta interna del Manchester United contro la Juventus, non ci sta Rio Ferdinand. L’ex difensore del Manchester United ha parlato ai microfoni di BT Sport commentando la partita dell’Old trafford. All’ex giocatore non è affatto piaciuta la prestazione della sua vecchia squadra, rimproverando ai giocatori di Mourinho di essere stati poco incisivi: “La […] L'articolo Champions League, Rio Ferdinand: ...

Sampdoria-Sassuolo 0-0 - gli highlights - il video e i gol della partita. Termina a reti bianche il confronto di Marassi : Termina sullo 0-0 il confronto di Marassi tra Sampdoria e Sassuolo, Monday Night del nono turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Un match molto godibile in cui entrambe le compagini hanno cercato di superarsi creando diversi pericoli: Defrel solo davanti al portiere in due casi e il palo di Berardi. Confermate dunque le aspettative della vigilia, vista la filosofia di gioco simile dei due allenatori Giampaolo e De Zerbi. Di seguito ...

Juventus - Allegri tiene alta la tensione : “contro lo United partita difficile - molto fisica” : Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara di Champions League tra Juventus e Manchester United “Loro sono una squadra forte, molto fisica, dovremo giocare bene palla a terra”. Così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester United. “Sono una squadra forte, costruita per vincere -aggiunge Allegri in conferenza stampa-. Hanno un ...