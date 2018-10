Parco avventura | cos’è e dove trovarne uno per fare sport immersi nel verde

correttainformazione

(Di martedì 30 ottobre 2018) Negli ultimi tempi si parla molto, anche in Italia, degli “hikikomori”: giovani che scelgono di chiudersi in casa e di non avere più alcun contatto con l’esterno, se non mediato da dispositivi tecnologici quali smartphone, tablet e computer. Il termine è stato coniato in Giappone, paese nel quale il fenomeno, vista l’incidenza sempre crescente, è stato per la prima volta oggetto di studio. Si tratta di casi che potrebbero essere certamente definiti “estremi”, ma basta prendere un treno o una metro, oppure semplicemente passeggiare per strada per rendersi conto che l’isolamento può avere diversi volti. Si può essere in luoghi pubblici e non incrociare mai lo sguardo di qualcun altro. Si possono percorrere migliaia di chilometri e non guardare mai il paesaggio, se non attraverso l’obiettivo della fotocamera, e con l’intento di attirare consensi. E così, se ci osservassimo da fuori, ci ...