Pane e Olio in frantoio | la sagra a Santadi nel Sulcis Iglesiente - Date 2018

Domenica sul treno dell'olio e del Pane nero a Palermo : Partenza alle 8.30 dalla stazione centrale di Palermo per dirigersi verso Castelvetrano all'insegna del gusto e delle bellezze architettoniche.

Pane - olio & cultura per scoprire e condire i mille tesori della Sicilia : Vino, olio e cultura. Nel nome della più autentica "sicilitudine" (o Sicilianità come scriveva Leonardo Sciascia). Si va, dunque, sulle Vie dei tesori, un viaggio alla scoperta dei vini e dei tesori nascosti dell'isola "innaffiato" dalla storica azienda Planeta che da sempre partecipa generosamente ai progetti che incidono in maniera positiva e concreta sulla consapevolezza culturale e sul territorio Siciliano.Sono queste alcune ...