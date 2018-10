Pallone d' Oro | Platini | lo merita Varane

Juventus - Allegri : 'Per migliorare dobbiamo vincere la Champions League - CR7 da Pallone d'oro' : Dodici vittorie e un pareggio nelle prime 13 partite stagionali, primo posto in classifica in campionato con 6 punti di vantaggio sulle seconde e punteggio pieno nel girone di Champions League. Inizio ...

Ronaldo - Pallone d'oro di Instagram : è il più seguito al mondo : Nuova conquista per Cristiano Ronaldo, questa volta nei social. Da oggi CR7 è il più seguito al mondo su Instagram: ha superato - e sta distanziando di minuto in minuto - la cantante e attrice Selena Gomez da tempo leader. Il sorpasso a 144 milioni e 360 mila seguaci, che già oggi pomeriggio per ...

Real duro con Lopetegui : "Situazione incredibile con 8 candidati al Pallone d'Oro" : Il Real Madrid è il club più vincente e più glorioso della storia del calcio: lo dicono i trofei in bacheca ma soprattutto la classe e il prestigio. I blancos, però, dopo aver fatto incetta di Champions League, tre negli ultimi tre anni, con gli addii di Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane stanno annaspando sia in campionato che in coppa. In Liga, infatti, sono già distanti sette punti dal Barcellona di Valverde dopo dieci giornate, mentre in ...

Juventus - Cancelo in esclusiva a Skysport.it : 'Ronaldo merita il Pallone d'Oro - con lui favoriti per la Champions' : Non molla nulla, pur essendo il calciatore migliore del mondo. La Juventus è sempre stato un grande club ma ora, con Cristiano, agli occhi degli avversari si è trasformata nella squadra favorita per ...

Cristiano Ronaldo : "Alla Juve non per soldi. Pallone d'Oro? Lo merito io" : Cristiano Ronaldo , passo dopo passo, si sta prendendo anche la Juventus. Il fuoriclasse di Funchal sta trascinando i bianconeri in campionato e in attesa che lo faccia anche in Champions League, vero ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punge Perez : 'Vi spiego perché ho lasciato il Real. Merito il Pallone d'oro' : Andare oltre i propri limiti, sempre. La ricerca della perfezione è uno dei motivi per cui Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti di sempre. Una consapevolezza che non ha più bisogno di ...

Cristiano Ronaldo - un tartufo in regalo dalla città di San Miniato : 'Ecco il nostro Pallone d'Oro' : La città dove fu trovato il tartufo più grosso del mondo , 2,5 chilogrammi nel 1954, poi donato all'allora presidente Usa Harry Truman, ndr, per il più grande calciatore del mondo", ha spiegato all'...

Psg-Napoli - clamoroso autogol di Mario Rui : il portoghese in scivolata infila il Pallone nella porta sbagliata [VIDEO] : Mario Rui è ‘colpevole’ del clamoroso autogol che porta il risultato della sfida tra Psg e Napoli sul 1-1: il video dello sfortunato gesto del portoghese Dopo il gol di Insigne che aveva portato il risultato della partita tra Napoli e Psg sull’1-0, uno sfortunato gesto atletico di Mario Rui condanna la squadra di Ancelotti al pareggio. Al Parco dei Principi non c’è nessun marcatore del team francese, sono presenti ...

Roma-Spal - clamorosa espulsione per Vanja Milinkovic-Savic : il portiere allontana il secondo Pallone - è rosso! [VIDEO] : clamorosa espulsione per Vanja Milinkovic-Savic durante Roma-Spal: il portiere degli ospiti si becca due gialli nel giro di pochi secondi per aver allontanato il secondo pallone presente in campo Incredibile quanto successo allo stadio Olimpico durante Roma-Spal. Il portiere dei ferraresi, Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej, centrocampista della Lazio, si è beccato due gialli nel giro di pochi secondi, che gli sono costati una ...

Buffon : 'Mbappé come Totti - Baggio e Del Piero - merita il Pallone d'Oro' : Gigi Buffon parla al programma francese Tout Le Sport sulla lotta per il Pallone d'Oro. L'ex estremo difensore bianconero non ha dubbi: 'Mbappé un fenomeno. Se continua a voler essere il migliore, se rimane così entusiasta e continua ad avere un ...

Pallone d’Oro - Buffon dice la sua : “Lo merita un mio compagno di squadra” : Gigi Buffon vota Kylian Mbappè. Il portiere del Paris Saint Germain, ospite del programma tv “Tout le Sport”, nella corsa al Pallone d’Oro si è schierato dalla parte del giovane compagno di squadra. “Per le sue qualità, per quello che mostra in campo e per come è stato decisivo al Mondiale, lo merita, non si può dire il contrario. È un fenomeno. In Italia viene paragonato a gente come Baggio, Del Piero e Totti. Ha ...

