Padova Migranti | permesso di soggiorno e prestazioni assistenziali 77 indagati

Migranti - inchiesta su centri d’accoglienza veneti : indagati altri due alti funzionari delle prefetture di Padova e Venezia : Si allunga l’elenco di funzionari delle prefetture di Padova e Venezia sotto inchiesta per la gestione dell’emergenza Migranti e per i loro rapporti con i rappresentanti delle cooperative che avevano vinto gli appalti per i centri di accoglienza di Bagnoli di Sopra (nel Padovano) e Cona (nel Veneziano). A Padova il nome nuovo è quello dell’ex vice prefetto Alessandro Sallusto, a Venezia quello del prefetto vicario Vito ...

Migranti - l’ex prefetto di Padova al suo vice : “I carabinieri vanno a perquisire il centro. Avvisa quelli della cooperativa” : l’ex prefetto di Padova Patrizia Impresa e il suo vice Pasquale Aversa avrebbero anticipato ai gestori di una cooperativa sotto inchiesta la perquisizione dei carabineri. Lo riporta oggi il Mattino di Padova pubblicando altri stralci delle intercettazioni dei militari nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dei Migranti in Veneto. “È vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare”, è una delle frasi intercettate il ...

Migranti - ex prefetto Padova : "Ne abbiamo fatte di porcherie" : Sul Mattino di Padova è stata pubblicata oggi una conversazione avvenuta il 14 aprile 2017 in cui l'ex prefetto Patrizia Impresa, parlando con Pasquale Aversa, che era vice prefetto vicario ed era delegato a occuparsi dell'accoglienza dei Migranti, diceva:"È vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare"In un'altra conversazione relativa invece a un problema di sovraffollamento del centro di San Siro di Bagnoli ...

