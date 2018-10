Pacchetto pensioni pronto | ritornano le finestre mobili | opzione donna e pace contributiva

Blastingnews

(Di martedì 30 ottobre 2018) Con la nascita dell’esecutivo Conte, il cosiddetto governo giallo-verde, il sistema previdenziale dovrebbe essere riformato. Il primo passo verrà fatto già nel 2019 con la manovra finanziaria in lavorazione e che domani dovrebbe approdare alla Camera. La legge di Bilancio, nonostante i veti ed i diktat provenienti da Bruxelles, continua il suo iter. All’interno della manovra massima attesa è rivolta proprio alprevidenziale che, notizia dell’ultima ora, potrebbe essere predisposto con un ddl collegato alla manovra. Cambia la forma ma non il contenuto, perché le cifre stanziate in manovra, sia per leche per il reddito di cittadinanza, restano le stesse. In pratica, come promesso e come ampiamente ribadito dai due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i provvedimenti promessi non si fermano. Come riporta un eloquente articolo del quotidiano “Il Sole 24 Ore, gli ...