Orson Welles | 80 anni fa la Terra fu invasa dagli alieni Tutta colpa di un cambio di

ilfattoquotidiano

: Era il 30 ottobre del 1938 quando Orson Welles interpretava in radio l’invasione aliena tratta da 'La guerra dei mo… - SkyArte : Era il 30 ottobre del 1938 quando Orson Welles interpretava in radio l’invasione aliena tratta da 'La guerra dei mo… - andreabettini : 80 anni fa, il #30ottobre 1938, lo sceneggiato radiofonico 'La guerra dei mondi' di Orson Welles terrorizzava milio… - ilfattoblog : LA GUERRA DEI MONDI Sotto la superficie goliardica ci sono faccende molto serie [DAL BLOG - di Giorgio Simonelli]… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) In uno dei più bei film di Woody Allen, Radio Days, c’è una sequenza indimenticabile. Ne è protagonista zia Bea, la zia del narratore, alter ego del regista ancora bambino. La giovane donna non è molto fortunata in amore e quella sera del 30 ottobre 1938 ha uno dei suoi appuntamenti galanti destinati a finire male. Esce con il corpulento signor Manoulis, benestante e un po’ spaccone che, dopo una cena a base di ostriche e birra, la conduce sulla sua auto in un luogo appartato. Per creare la giusta atmosfera l’intraprendente giovanotto accende la sua autoradio alla ricerca della musica giusta. Ma la musica all’improvviso scompare per lasciare spazio a un’edizione straordinaria dei programmi di informazione. Quale sia il programma in questione è ben noto. Così come è noto – a noi – che il programma non era affatto “di informazione”. A noi, ma non al signor Manoulis che se la ...