Oro e argento nelle arti orientali per due atleti di Ragusa

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Mirko Zanni vince l’Oro nello strappo e l’argento nel totale : L’Italia continua ad incantare ai Campionati Europei Juniores e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Mirko Zanni ha raccolto due medaglie preziosissime (un oro e un argento) nei 69 kg Under 23, portando a 16 i podi degli azzurri in questa rassegna continentale giovanile (record assoluto della nostra nazionale). Il nativo di Pordenone è stato l’ultimo ad entrare in gara con 138 kg sollevati alla ...

Il sogno dell’Italvolley si spegne in finale : azzurre d’argento - Oro alla Serbia : Allo splendido Mondiale delle azzurre del volley manca soltanto l’ultimo guizzo. Vincevano 1-0 e 2-1 la finale contro la Serbia, l’hanno persa 15-12 al tie-break pagando la minor esperienza e i troppi errori nelle fasi cruciali. I 34 punti di Egonu non sono bastati. Guidate benissimo dalla regista Ognjenovic, le serbe hanno avuto due terminali trem...

L’Italia del volley si arrende in finale : azzurre d’argento - Oro alla Serbia : Ci sono voluti cinque set per assegnare il titolo mondiale di volley femminile. alla fine L’Italia è stata costretta ad arrendersi alla Serbia. Per le azzurre arriva quindi una medaglia d’argento. ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia : una finale ogni venti anni. Dopo il Gabbiano d’Argento e l’Oro di Bebeto tocca alle azzurre di Mazzanti : Una finale ogni venti anni. Per l’ItalVolley, che sia maschile o femminile, quella di domani con la Serbia sarà la sesta finale iridata della storia e la curiosità è che tre di queste finali sono state conquistate con cadenza ventennale dal 1978 a oggi. Nel 1978 l’unica finale fin qui persa dall’Italia del Volley, giocata in casa, a Roma. Si utilizzava ancora il sistema del cambio palla e gli azzurri fino a quel momento ...

Tiro con l’arco - Olimpiadi Giovanili 2018 : la cinese Zhang vince l’Oro nel ricurvo femminile individuale. Argento per Canales - bronzo a Son : La quinta e penultima giornata di gare di Tiro con l’arco ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires si è conclusa con il trionfo finale della cinese Mengyao Zhang nella finale dell’arco olimpico individuale femminile contro la spagnola Elia Canales. L’asiatica ha coronato una due-giorni di scontri diretti impeccabile con un’ottima prestazione nell’atto conclusivo, in cui ha imposto la propria classe sopraffina a ...

Olimpiadi giovanili : Villa Oro e argento : ANSA, - ROMA, 14 OTT - La ginnasta Giorgia Villa ha bissato l'oro vinto ieri nel concorso generale e si è laureata campionessa olimpica nel volteggio alle Olimpiadi giovanili in corso a Buenos Aires. ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Giorgia Villa in testa dopo il volteggio nell’all-round. Giorgia Speciale e Nicolò Renna Oro e argento nella vela : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, sesta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, l’Italia proverà ad andare a caccia del terzo posto nel medagliere sfruttando al meglio alcune delle sue carte migliori: si punta su Federico Burdisso nel ...

Buenos Aires 2018 - windsurf tricolore 'Speciale' : Giorgia domina e vince l'Oro - Renna d'argento : ... Argenti: Martina Favaretto , Scherma, Fioretto, , Giacomo Casadei - in sella a Darna Z " , Medaglia con l'Europa negli sport equestri, salto a ostacoli, , vincenzo Maiorca , Sport rotellistici, ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 12 ottobre. Giorgia Speciale e Nicolò Renna Oro e argento nella vela - Alice Rinaudo in testa nel pentathlon

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Nicolò Renna d’argento nel T293 Plus!!! Oro all’inarrivabile greco Kalpogiannakis : La sesta giornata di gare di Vela ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires si è aperta con una splendida medaglia d’argento di Nicolò Renna nella specialità Techno 293 Plus! L’azzurro si è reso protagonista di una cavalcata fantastica ed ha meritatamente conquistato il podio olimpico giovanile di categoria, dovendo arrendersi solo alla classe del 16enne greco Alexandros Kalpogiannakis anche a causa di una gara finale al di ...

Mondiali di apnea - argento e record italiano per il salentino Michele Giurgola. Italia sugli scudi ai Mondiali di Apnea Outdoor : Oro per ... : È la "favola" dell'apneista Michele Giurgola, 36enne di Ruffano, nativo di Tricase, laureatosi vice campione del Mondo nei campionati di Apnea, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello " ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 10 ottobre. Pazzesco Thomas Ceccon. Oro nei 50 stile e poi argento nei 50 dorso. Cennammo bronzo nel taekwondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). Ancora tante emozioni ci attendono oggi, con l’Italia che proverà a conquistare le medaglie in diverse specialità. Nel nuoto Thomas Ceccon e Anna Pirovano sono pronti ad essere protagonisti, nel taekwondo proverà a lottare per il podio Assunta Cennamo, mentre nell’arrampicata sportiva troveremo Filip Schenk. Italia ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Oro di Rebecca Tarlazzi in categoria Junior - argento per Alessandro Liberatore! Le azzurre Senior dominano dopo lo short : Con il settimo giorno di gare giunge al giro di boa il Campionato del Mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma fino al 13 Ottobre presso il bellissimo impianto di Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nella categoria individuale Junior femminile, Rebecca Tarlazzi ha confermato la prima posizione ottenuta nello short laureandosi Campionessa del Mondo per il secondo anno consecutivo; la ...

