Opel Combo Life - Una settimana con la 1 5D 130 CV Innovation - DAY 2

Opel Combo Life - Una settimana con la 1.5D 130 CV Innovation - DAY 1 : La protagonista del nostro Diario di Bordo questa settimana è la Opel Combo Life. Equipaggiata con il 1.500 turbodiesel da 130 CV e 300 Nm di coppia massima a 1.750 giri, la multispazio compatta della Casa tedesca è in allestimento Innovation, il più ricco dei due disponibili, e comprende di serie: paraurti anteriore con skid plate, fari con luci diurne a Led, fendinebbia con funzione cornering, portellone con lunotto di vetro apribile, cerchi ...

Opel Combo con IntelliGrip - sicurezza e modularità anche nel lavoro : La sicurezza sui terreni accidentati come i cantieri è una priorità, anche nel caso delle vetture. Si possono infatti evitare incidenti se si sceglie il veicolo giusto, con tutti gli equipaggiamenti e le dotazioni necessarie, per esempio un van compatto come il nuovo Opel Combo Cargo con controllo adattivo della trazione IntelliGrip e pack cantiere. Con il sistema IntelliGrip, Combo Cargo a trazione anteriore – International Van of the Year ...

Opel Combo Life tra i sei veicoli finalisti di Autobest 2019 : Il nuovo modello Opel è stato scelto tra i sei finalisti da una giuria internazionale composta da 31 giornalisti

Nuovo Opel Combo Cargo : subito in vendita : Il Nuovo Opel Combo Cargo sarà presentato il 19 settembre in anteprima mondiale al Salone Internazionale dei Veicoli Commerciali (IAA) di Hannover ma l’innovativo e compatto specialista di carico Opel è ordinabile già da oggi. Il Nuovo Combo Cargo è disponibile a partire da 14.500 euro (prezzo in Italia IVA e messa su strada escluse). […] L'articolo Nuovo Opel Combo Cargo: subito in vendita sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Opel Combo Life - la prova de Il Fatto.it – Oltre al lavoro - spazio alla famiglia – FOTO : Dimenticate il classico pulmino da lavoro: per dar vita alla quinta generazione di Opel Combo, il punto di partenza è stato per la prima volta un veicolo passeggeri. Un modello sintesi di versatilità e praticità, per un gruppo (PSA) che ad oggi detiene ben il 30% del mercato di veicoli commerciali. Entrambe le versioni, Life e Van, si possono avere a passo corto (4,4m) o a passo lungo (4,75m), sia a 5 che a 7 posti. L’impiego ...

Opel Combo - spazio “lifestyle” : Dopo l’unione con il gruppo francese PSA, Opel Combo diventa smart: dall’equipaggiamento alle motorizzazioni

Opel - Al volante del nuovo Combo Life 1.5D 130 CV : il terzo componente della famiglia di vetture multiuso del gruppo PSA, nonché il modello Opel che condivide più componenti con i parenti Citroën e Peugeot. Infatti, il Combo Life è il gemello-diverso del Berlingo e del Rifter. La parentela gli porta in dote una famiglia composta da versioni lunghe 4,40 m e 4,75 m, denominate XL, che si possono scegliere anche con interni configurati per sette persone e, ovviamente, tutto ciò che celano i ...

Opel presenta quinta generazione di Combo multifunzione : Milano,, askanews, - Opel presenta la quinta generazione del compatto Opel Combo disponibile in versione Life per il trasporto di passeggeri e Van commerciale. Entrambi i modelli sono proposti in ...