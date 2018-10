One Direction | i fan sono riusciti a far raggiungere il MILIARDO di view al video di

Liam Payne ha pubblicato una foto strappalacrime per i 1000 giorni senza gli One Direction : Ebbene sì, è già passato tutto questo tempo The post Liam Payne ha pubblicato una foto strappalacrime per i 1000 giorni senza gli One Direction appeared first on News Mtv Italia.

Louis Tomlinson a X Factor UK boccia lo sfidante degli One Direction e si commuove (video) : Louis Tomlinson a X Factor UK affronta le sue prime audizioni come giudice. Da componente degli One Direction, Louis è ora passato in cattedra e, dall'altro lato, si trova lui stesso a giudicare le esibizioni dei probabili futuri concorrenti della versione britannica del talent show ideato da Simon Cowell. Louis Tomlinson a X Factor UK ha ritrovato una conoscenza di vecchia data: Marc Higgins. Il vigile del fuoco ha preso parte alla ...