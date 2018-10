OMS | oltre il 90% dei bambini respira aria inquinata | con drammatiche conseguenze

laragnatelanews

: OMS: oltre il 90% dei bambini respira aria inquinate, con drammatiche conseguenze - laragnatelanews : OMS: oltre il 90% dei bambini respira aria inquinate, con drammatiche conseguenze - evyna : OMS: oltre il 90% dei bambini respira aria inquinate, con drammatiche conseguenze - danpoggio : RT @SanofiIT: Oltre 630 milioni i bambini al di sotto dei 5 anni a rischio per l’aria che respirano. Lo certifica l’OMS -

(Di martedì 30 ottobre 2018) E’ già ampiamente noto che l’inquinamento ambientale provocato dall’azione dell’uomo sta avendosul nostro pianeta. E a rimetterci, ovviamente, è anche la salute delle persone esposte continuamente a fonti di inquinamento che contribuiscono all’insorgere di malattie che influiscono sulla qualità della vita, con inevitabili e. La situazione appare ancora più drammatica se si prendono in considerazione quelli che possono essere considerati i soggetti più indifesi ed esposti ai pericoli dell’inquinamento. E’ proprio su questo aspetto che si concentra il primo rapporto realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità presentato in occasione della Conferenza globale sull’inquinamento dell’e la salute. E i dati che emergono da questo rapporto mettono in luce una ...