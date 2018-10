Oltre 7 000 interventi dei vigili del fuoco per il maltempo

E-distribuzione : Oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo : E-distribuzione: oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo

Manovra - Oltre 70 mln in 3 anni per 1.000 assunzioni Ispettorato lavoro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Scuola - supplenze ATA 2018/19 : Oltre 24.000 i posti liberi - la tabella : I posti rimasti liberi per il Personale ATA dopo le assunzioni 2018/19, quindi validi per le supplenze, sono davvero tanti. Appartengono sia all’organico di fatto, che di diritto. Secondo quanto riportato dalla FLC CGIL sono 13.349, a cui vanno aggiunti quelli accantonati per i servizi di pulizia, ovvero altri 11.552. Sommando le due cifre, arriviano ad un totale di 24.901 posti validi per le supplenze. ritiene quindi, che ci siano le ...

AIDAA : “Oltre 40.000 i cani avvelenati da inizio anno” : “Siamo alla strage. Sono oltre 40.000 i cani avvelenati da inizio anno e di questi circa 20.000 sono quelli morti, una vera e propria strage che ha avuto le sue punte maggiori in Sicilia, Campania e Sardegna. Nella stragrande maggioranza dei casi – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – si tratta di cani randagi avvelenati in massa come accaduto a Sciacca ma anche nell’entroterra Campano. Ma non ...

Oltre 2000 al CorriBicocca - gara podistica per 20 anni Università : Milano, 21 ott., AdnKronos, - Oltre duemila persone i sono date appuntamento questa mattina alle 8.30 al piazzale dell'Ateneo Nuovo a Milano, per la gara podistica organizzata dall'Università Bicocca ...

Milano : Oltre 2000 al CorriBicocca - gara podistica per 20 anni Università (2) : (AdnKronos) - Tra i partecipanti alla gara non competitiva anche il rettore dell'Ateneo, Cristina Messa, che ha sottolineato come si sia voluto, con questa iniziativa, "mettere insieme l'idea di festa e di coinvolgimento di tutti con lo sport. Stiamo dedicando moltissimo allo sport e questo è un seg

Uragano Michael : il bilancio delle vittime sale a 33 - Oltre 1000 dispersi : E’ salito a 33 il bilancio delle vittime provocate dall’Uragano Michael che si è abbattuto sugli Stati Uniti la scorsa settimana, lasciandosi dietro una scia di morte e distruzione in Florida, Georgia, Virginia e Carolina del Nord. Secondo le autorità vi sarebbero almeno 15mila abitazioni danneggiate e oltre 4mila sarebbero quelle andate completamente distrutte. In Florida migliaia di persone sono ancora senza elettricità. Secondo la ...

Oltre 100.000 neomamme - in Italia - costrette a lasciare il lavoro : La nascita di una nuova vita porta con sé gioia, ma anche responsabilità e attenzioni nei confronti di un bambino che sta muovendo i primi passi nel mondo. E all'inizio, le accortezze sono maggiori: ...

Maker Faire 2018 - Oltre 100.000 presenze : ANSA, - ROMA, 14 OTT - Si chiude con Oltre 100.000 presenze la sesta edizione della Maker Faire Roma, The European - Edition, la fiera dell'artigianato digitale. Lo ha annunciato Massimiliano Colella, ...

