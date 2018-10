Olio d’oliva nemico del cancro all’intestino

Scoperta nell’Olio extravergine d’oliva italiano la sostanza che combatte e e previene i tumori intestinali : “Risultato straordinario” : “I risultati strabilianti dello studio sostenuto dall’Airc e condotto dal prof. Antonio Moschetta dell’Università degli Studi di Bari testimoniano come il consumo quotidiano di olio extravergine d’oliva italiano sia un toccasana per la vita di tutti noi: per questo abbiamo il dovere di tutelare sempre questo importantissimo prodotto”. È molto soddisfatto il Presidente di ITALIA OLIVICOLA, la prima organizzazione dell’olivicoltura italiana, ...

Salute : l’Olio d’oliva contrasta i tumori intestinali : Il consumo quotidiano di olio extravergine di oliva aiuta a prevenire e combattere i tumori intestinali. La scoperta si deve al gruppo di ricerca di Antonio Moschetta dell’Universita’ degli Studi di Bari, grazie a uno studio sostenuto dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Gastroenterology. “L’olio extravergine di oliva – spiega Moschetta ...

Olio d’oliva - maltempo ed emergenze fitosanitarie : crolla la produzione - -50% rispetto allo scorso anno : “Non sarà una campagna olearia semplice per gli olivicoltori italiani“: in base all’indagine eseguita dagli osservatori di mercato di ITALIA OLIVICOLA nell’ultima settimana di settembre, infatti, “emerge una previsione di produzione di poco superiore alle 215.000 tonnellate di Olio a livello nazionale, esattamente il 50% in meno rispetto alle quasi 430.000 tonnellate dello scorso anno. A incidere sulla campagna olivicola ...

La formula magica contro l’impotenza? Nove cucchiai d’Olio d’oliva : 1 - Banane2 - Avocado3 - Anguria4 - Fichi5 - Miele6 - Cioccolato7 - Ostriche8 - MandorleViagra? No, grazie. Un nuovo studio dalla Grecia suggerisce che per combattere l’impotenza può essere molto utile aggiungere olio d’oliva alla propria dieta. Qualche cucchiaio in più per fare a meno del citrato di sidenafil e simili. Un gruppo di ricercatori dell’università di Atene ha infatti scoperto e presentato al congresso della European Society of ...

Ecco perché l’Olio extra-vergine d’oliva fa bene al cuore : l’ultima scoperta : Conosciuto e usato fin da tempi antichissimi, l’olio di oliva è il grasso più usato nella dieta mediterranea. Sono innumerevoli gli studi clinici ed epidemiologici che evidenziano le qualità nutrizionali di questo alimento, considerato il migliore, adatto all’alimentazione umana, tra tutti i grassi alimentari di largo consumo. Un primato che nasce da una verità molto semplice: l’extravergine è l’unico olio ad essere prodotto ...