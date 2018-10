Ok del Cda di Ferrovie per l' offerta su Alitalia

Alitalia - sì del Cda Fs all’offerta vincolante dopo i no di Lufthansa - Leonardo e Cdp : Mercoledì scade il termine per la presentazione di un’offerta vincolante. Lufthansa avverte: non siamo interessati a partnership con il governo

Alitalia - ok del Cda di Fs alla presentazione dell’offerta vincolante : Il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato ha deliberato di presentare l’offerta di acquisto per dei rami d’azienda delle società Alitalia-Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner. L’efficacia dell’offerta è però subordinata all’ingresso di altri partner ...

Alitalia - ok dal cda delle Ferrovie all’offerta di acquisto del 100% della compagnia : Il cda di Ferrovie dello Stato Italiane, sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha deliberato di presentare l’offerta per l’acquisto dei rami d’azienda delle società Alitalia-Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner. Carte rigorosamente coperte sui contenuti dell’offerta che prevederebbe l’acquisizione del 100% della newco dove successivamente, sulla base delle condizioni poste dalle Ferrovie, entreranno altri azionisti diluendo ...

Alitalia - ok del Cda di Ferrovie dello stato. Ma Lufthansa : "No con il governo italiano" : Arriva un primo via libera dal Cda di Ferrovie dello Stato ad Alitalia . Il Consiglio di Amministrazione di Fs, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha infatti deliberato ...

Alitalia - ok CdA Ferrovie dello Stato a presentare offerta di acquisto : Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane , riunitosi oggi, 30 Ottobre, sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli , ha deliberato di presentare l'offerta per l'acquisto ...

Alitalia; cda Fs delibera presentazione offerta : Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha deliberato di presentare l'offerta per l'acquisto dei rami d'...

I sindacati vogliono incontrare il nuovo CdA del Casinò : «preoccupati per il silenzio ed il mistero sullo stato dell'azienda» : I sindacati vogliono incontrare il nuovo CdA del Casinò: «preoccupati per il silenzio ed il mistero sullo stato dell'azienda» Economia Lavoro Giovedì 25 Ottobre '18, h.09.30 comunicato stampa «Riteniamo vergognoso che il neo costituito Consiglio di Amministrazione della Casa da gioco non abbia ancora calendarizzato un ...

Juve - oggi il primo Cda senza Marotta : Agnelli spiegherà i motivi dell’allontanameto dell’ex Dg : E’ il giorno del Cda della Juventus, il primo del dopo Marotta. La riunione inizierà alle ore 10 presso l’Allianz Stadium. Ordine del Giorno: discutere del nuova composizione del Cda e approvare il bilancio dell’esercizio 2017/18. Non è escluso che, a margine dell’Assemblea odierna, Andrea Agnelli possa spiegare nei dettagli i motivi che lo hanno portato a prendere la decisione di avviare un nuovo corso per la ...

Morto Gilberto Benetton - l'unico della famiglia veneta nel cda di Atlantia : Già provato da un brutto male, la sua salute era stata messa a dura prova dal crollo del Ponte Morandi. Aveva 77 anni: la...

Pirelli - CdA Camfin delibera acquisto 2% del capitale : Il Consiglio di Amministrazione di Camfin ha deliberato, all'unanimità, di acquistare azioni fino a un massimo del 2% del capitale sociale di Pirelli . Oggi Camfin ha acquistato 200 mila azioni ...

«Via Zuckerberg dalla presidenza del Cda di Facebook» : «Via Mark Zuckerberg dalla presidenza del consiglio di amministrazione di Facebook»: lo chiedono- secondo il Wall Street Journal - diversi fondi, che appoggiano la proposta di un'azionista del social ...

Lutto a Napoli - addio a Valter Ferrara : fu presidente del Cda del teatro Mercadante : È morto Valter Ferrara, ex presidente del cda del teatro Mercadante. «L'improvvisa scomparsa di Ferrara, componente su indicazione del Comune di Napoli del cda nel teatro...

Astaldi assicura : nessuna spaccatura all'interno del CdA : Astaldi smentisce categoricamente qualsiasi divergenza tra i membri del Consiglio di Amministrazione, CdA, e del Collegio Sindacale della Società . La precisazione è stata fatta dal Contractor a ...

Lutto a Napoli - addio a Valter Ferrara : fu presidente del Cda del teatro Mercadante : È morto Valter Ferrara, ex presidente del cda del teatro Mercadante. «L'improvvisa scomparsa di Ferrara, componente su indicazione del Comune di Napoli del cda nel teatro...