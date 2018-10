Oggi i funerali di Desirée

Funerali Desirée - Oggi Roma è in lutto : 05.02 Il Campidoglio ha proclamato il lutto cittadino per oggi, martedì 30 ottobre, giorno in cui si celebrano i Funerali di Desirée Mariottini, la sedicenne di Cisterna di Latina uccisa nella Capitale. "Roma vuole manifestare la vicinanza ai familiari di Desirée.Tutti i cittadini partecipano al loro profondo dolore", dichiara la sindaca Raggi. SWruprata per ore da un branco dopo essere stata drogata, è stata lasciata morire. Restano in ...

Tanina Momilia - uccisa dal personal trainer : Oggi funerali/ Ultime notizie - la madre : "Amava tanto il marito" : Fiumicino, omicidio Tanina: minacce in carcere al personal trainer Andrea De Filippis. E i funerali della 39enne slittano ancora: le esequie dovrebbero tenersi domani. Le Ultime notizie

Modica - Oggi i funerali di Mattia Lasagna : oggi pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta si terranno i funerali del 24enne Mattia Lasagna morto in incidente

La Riviera dice addio a 'Lu Fernare'. Se ne va Vincenzo Giuliani. Oggi i funerali : SAN BENEDETTO DEL TRONTO La Riviera dice addio a 'Lu Fernare', lo storico panettiere del Paese alto di San Benedetto e altrettanto epico tifoso rossoblù Vincenzo Giuliani. Il suo nome è ...

Nuoro - bimbo morto in piscina : genitori e gestori impianto indagati/ Orosei : Oggi autopsia - venerdì i funerali : Nuoro, bimbo morto in piscina: tra gli indagati anche i genitori come atto dovuto. oggi l'autopsia sul corpo del piccolo, poi i funerali e lutto cittadino venerdì.

Morto chef di 24 anni investito da auto con il papà : Oggi i funerali : Si terrà oggi l'ultimo saluto a Giovanni Scanzi, il giovane chef di 24 anni Morto in un'incidente a Lallio, piccolo comune del Bergamasco. Insieme a lui c'era anche il papà, tuttora ricoverato in ...

Washington - Oggi i funerali di John McCain : Donald Trump grande assente : Fleming, che si è detta commossa e onorata per la scelta, ha ottenuto il permesso della produzione del musical 'Carousel', con cui è impegnata a Broadway, di mancare ad uno degli spettacoli per ...

Oggi a Washington i funerali di John McCain : Donald Trump grande assente : Sarà Renee Fleming a cantare la canzone preferita del sentore John McCain durante i funerali solenni che si svolgeranno nel pomeriggio presso la National Cathedral di Washington. La celebre soprano americana intonerà «Danny Boy», una ballata popolare irlandese dedicata probabilmente al commiato di un genitore dal figlio emigrante o in partenza per ...

Oggi a Washington i funerali di John McCain : Donald Trump grande assente : Fleming, che si è detta commossa e onorata per la scelta, ha ottenuto il permesso della produzione del musical 'Carousel', con cui è impegnata a Broadway, di mancare ad uno degli spettacoli per ...

Muore a soli 38 anni Valentina Spadola : Oggi i funerali a Donnalucata : E' morta a soli 38anni Valentina Spadola, una giovane mamma scomparsa dopo aver lottato contro un male incurabile. I funerali oggi a Donnalucata

L'ultimo saluto del Molise a Fabio Melanitto : Oggi i funerali del 33enne ucciso in Messico : Il giovane freddato con 5 colpi di pistola. La cerimonia questo pomeriggio a Ripa Teatina, dove risiede la sorella del cantante italo-venezuelano. Sconcerto e dolore a Termoli e a Campomarino, comuni ...

Brescia - omicidio Manuela Bailo : Oggi i funerali a Nave/ Ultime notizie - il padre : "massima pena a Pasini" : Manuela Bailo, domani i funerali della 35enne uccisa. Fabrizio Pasini ha raccontato una nuova bugia dal carcere anche sulla presunta arma del delitto?

Marsala - è morta Nellina De Blasi. Oggi alle 11 i funerali in chiesa Madre : E' morta ieri a causa di un malore improvviso all'età di 59 anni, Giuseppina De Blasi. Nellina, come veniva chiamata, era assai conosciuta in città perché gestiva al Cassero il negozio di pelletteria '...

Lutto nel mondo dell'insegnamento : Oggi a Cairo i funerali di Luisa Aondio : Cairo Montenotte. Lutto nel mondo dell'insegnamento e della cultura di Cairo per la scomparsa della professoressa Luisa Aondio Gattermann. La donna, 88 anni, viveva a Genova con una delle figlie, un'altra figlia, purtroppo ...