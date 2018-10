tuttosport

: RT @ansa_it: Odissea mamma siriana progetto Spielberg - MazzaliVanna : RT @ansa_it: Odissea mamma siriana progetto Spielberg - solospettacolo : Odissea mamma siriana progetto Spielberg -

(Di martedì 30 ottobre 2018) ANSA, - NEW YORK, 30 OTT - Il dramma dei profughi in viaggio verso l'Europa è al centro di un nuovodi Stevene J.J. Abrams, con Lena Dunham come sceneggiatrice. La autrice e ...