Obesità infantile : gli amici possono aiutare a stare in forma : Secondo l’International Association for the Study of Obesity, in Europa un bambino su tre è obeso o sovrappeso. Ma qual è il modo migliore per motivare i giovani a fare più attività fisica, che aiuta a dimagrire e a prevenire le malattie associate alla sedentarietà? Un recente studio di cui è coautrice Eugenia Polizzi, ricercatrice dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), ha ...

Obesità infantile : Italia seconda in Europa per bambini con problemi di peso : L’educazione che viene impartita ai più piccoli dai genitori è alla base del comportamento che questi avranno da adulti. Si tratta di una regola chiara e semplice, ancora più importante quando si parla dell’alimentazione. Una corretta educazione alimentare destinata ai bambini è necessaria per arginare problemi come il sovrappeso e l’Obesità infantile. Ed è proprio su questo aspetto che l’Italia deve necessariamente ...

Salute alimentare - “Italia seconda in Europa per Obesità infantile : il 21 - 3% dei bambini è in sovrappeso - il 9 - 3% obeso” : In Italia 1 milione e 300mila minori sono a rischio denutrizione, mentre il 30% circa è obeso o in sovrappeso, denuncia il Rapporto sulla povertà in Italia pubblicato dall’Istat a giugno 2018. Per invertire il trend negativo, Helpcode Italia Onlus e l’Ospedale Gaslini di Genova hanno lanciato la campagna congiunta “C’era una volta la cena” contro la malnutrizione infantile causata, in particolare, da abitudini alimentari scorrette e uno ...

L'Obesità infantile costa all'Italia 4 - 5 miliardi : In Italia ci sono 1,3 milioni di bambini denutriti e quasi un milione di ragazzini e adolescenti obesi. Fenomeni distanti ma che rappresentano due facce della stessa medaglia, risultato in entrambi i ...

Fattori di rischio di sclerosi multipla : Obesità in età infantile-adolescenziale : La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale provocando degenerazione della mielina e dei neuroni. L’eziologia, tuttora sconosciuta, è multiFattoriale e vede coinvolti Fattori genetici e ambientali. Tra questi ricordiamo le infezioni, l’esposizione al fumo di sigaretta, bassi livelli di vitamina D e l’obesità [1]. Quest’ultima in particolare è stata recentemente oggetto di numerosi studi e ...

Ricerca : l’asma può contribuire all’epidemia di Obesità infantile : L’asma potrebbe avere un ruolo nell’epidemia di obesità infantile. E’ la tesi suggerita da uno studio internazionale che si è concentrato su oltre 20 mila giovani in tutta Europa, Italia compresa. Il lavoro ribalta l’idea attuale più diffusa sul legame fra le due patologie, che vede l’obesità come un precursore dell’asma nei bambini e non viceversa. Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista ‘European ...

Alimentazione infantile e Obesità - Gaslini e Helpcode lanciano l'allarme : ... si tratta di un fenomeno complesso, che presenta due facce: da un lato, quella della denutrizione , nel mondo si contano circa 51 milioni di bambini gravemente denutriti , e dall'altro, quella dell'...

Obesità infantile : genitori influencer di stili di vita alimentari : La famiglia è il luogo privilegiato di apprendimento dell’educazione alimentare. genitori attenti alla cura delle abitudini a tavola e all’attività fisica avranno bambini attenti e in salute. E’ ciò che è emerso dall’Osservatorio GENZ a cura di Nomisma, commissionato da UniSalute, compagnia del Gruppo Unipol, leader nell’assicurazione sanitaria che si occupa da tempo di prevenzione incentivando una sana alimentazione e l’attività fisica sin ...

Obesità infantile - educare per prevenire : a Bologna il convegno nazionale con professori - medici ed esperti del settore : Secondo una recente mappatura realizzata dal Joint Research Centre della Commissione Europea il 31% dei bambini italiani soffre di Obesità, dato confermato anche dai risultati del WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), che ci ha inseriti all’ultimo posto col 21% di bambini obesi o in sovrappeso, pari a uno su cinque. Non va meglio in Europa dove su 9 Paesi è obeso 1 bambino su 3. Uno scenario preoccupante che ha portato ...