Nuovo terremoto al largo di Zante | scosse avvertite nel Salento

Terremoto oggi a Catania : scossa M 2.9 a Belpasso/ Ultime notizie INGV - Nuovo sisma nella zona etnea : Terremoto oggi a Catania: scossa M 2.9 a Belpasso. Ultime notizie INGV, nuovo sisma nella zona etnea dopo gli eventi di due settimane fa: nessun danno per il momento(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:59:00 GMT)

TERREMOTO/ Nuovo commissario vs governatori - ecco chi hanno 'scelto' gli sfollati : I governatori parlano di colpo di mano politico. Piero Farabollini, il Nuovo commissario per la ricostruzione, deciderà passando sulle loro teste.

Terremoto in Serie A : club accusato di frode sportiva - il suo presidente non è Nuovo a queste accuse [FOTO - NOMI - DETTAGLI] : 1/9 ...

TERREMOTO A BALI : 3 MORTI/ Ultime notizie - Indonesia di Nuovo in ginocchio : si teme Nuovo tsunami : Indonesia, nuovo TERREMOTO M 6.0. Ultime notizie, interrotte le ricerche delle migliaia di persone disperse dopo la devastazione delle scorse settimane, ma la terra trema ancora(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:08:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : AIGAE “a disposizione del Nuovo Commissario Farabollini” : “L’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche esprime profonda soddisfazione per la nomina del prof. Piero Farabollini a Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Italia Centrale profondamente colpiti dal Terremoto nel 2016”: lo ha dichiarato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale dell’AIGAE, la più importante associazione di categoria, l’unica riconosciuta dal Mise e con ben 3500 Guide su tutto il ...

Terremoto - nominato il Nuovo commissario straordinario : Piero Farabollini - docente di geologia : Piero Farabollini, 58 anni, succede alla deputata del Partito Democratico Paola De Micheli: docente universitario a Camerino, insegna geologia e vanta numerose pubblicazioni scientifiche proprio sulle faglie in movimento sull'Appennino Centrale.Continua a leggere

Un Nuovo Commissario per il terremoto. L'annuncio di Di Maio : "È il geologo Farabollini - la migliore scelta" : "Piero Farabollini è il nuovo Commissario straordinario per il terremoto". Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio su Fb. "Voglio per prima cosa fargli i migliori auguri perché ora ha davanti a sé tante responsabilità e un compito che non è facile, ma può contare sul sostegno assoluto del governo" scrive il vicepremier che aggiunge: "Piero è un geologo brillante, ha un curriculum impressionante, ...

Terremoto - il professor Farabollini sarà il Nuovo commissario alla Ricostruzione : PERUGIA Piero Farabollini sará il nuovo commissario straordinario alla Ricostruzione. Sembra essere questo il nome su cui si è concentrata la maggioranza di governo per scegliere il successore di ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : il Nuovo bilancio aggiornato - altre vittime ancora sepolte da fango e detriti [GALLERY] : 1/55 AFP/LaPresse ...

Indonesia - Nuovo terremoto di 6.3. Le vittime arrivano a 1.200 - trovati i corpi di 34 studenti di teologia : L'Indonesia continua a tremare. Una scossa di terremoto di magnotudo 6.3 è stata registrata alle 7:59 ora locale (l'1:59 in Italia) nelle acque al largo dell'isola di Sumba....

Indonesia - Nuovo terremoto : magnitudo 6.3. A Sulawesi si scava ancora | : Il sisma è stato registrato alle 7:59 ora locale, l'1:59 in Italia, al largo di Sumba. Non si hanno segnalazioni di danni e non è stata emessa alcuna allerta tsunami. La scossa arriva a pochi giorni ...

Indonesia - Nuovo terremoto : scossa di magnitudo 6.3 - : Il sisma è stato registrato alle 7:59 ora locale, l'1:59 in Italia, nelle acque del Paese, al largo dell'isola di Sumba. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose e non è stata emessa alcuna ...

Terremoto Calabria - forte scossa M 4.2/ Ultime notizie - Nuovo sisma M 2.7 : riunione in Prefettura : Terremoto oggi in Calabria. Ingv Ultime scosse: sisma M 4.2 a Reggio Calabria (28 settembre 2018). Tanta paura fra la popolazione calabrese per il sisma di questa mattina(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:30:00 GMT)