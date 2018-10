Nuovi iPad Pro | MacBook Air | Mac Mini | le novità Apple 2018

Nuovi Macbook Air - iPad Pro e Mac mini : segreti e foto dei Nuovi prodotti Apple : nuovi Macbook Air, iPad Pro e Mac mini: segreti e foto dei nuovi prodotti Applenuovi Macbook Air, iPad Pro e Mac mini: segreti e foto dei nuovi prodotti Applenuovi Macbook Air, iPad Pro e Mac mini: segreti e foto dei nuovi prodotti Applenuovi Macbook Air, iPad Pro e Mac mini: segreti e foto dei nuovi prodotti Applenuovi Macbook Air, iPad Pro e Mac mini: segreti e foto dei nuovi prodotti Applenuovi Macbook Air, iPad Pro e Mac mini: segreti e foto ...

Insieme ai Nuovi iPad - Apple rilascia iOS 12.1. Ecco le novità : (Foto: Apple) L’evento Apple che si è concluso in questi minuti a New York (con un’esibizione della cantante Lana Del Rey sul palco) non è stato solo l’occasione per la casa di Cupertino di annunciare gli ultimi iPad Pro e gli attesi aggiornamenti a MacBook Air e Mac Mini, ma anche di iniziare il rilascio di iOS 12.1, l’ultimo mini aggiornamento del sistema operativo, già rinnovato completamente in occasione del lancio di ...

I Nuovi MacBook Air e iPad Pro : Sono stati presentati da Apple nel corso di un evento speciale a New York: le cose da sapere The post I nuovi MacBook Air e iPad Pro appeared first on Il Post.

Già ufficiali i Nuovi iPad Pro 2018 : scheda tecnica - uscita e prezzo definitivo : Si è appena conclusa la presentazione a New York dei nuovi iPad Pro 2018, attesi ormai da tantissimo tempo e che finalmente potranno arricchire il mercato tablet con tantissime novità che vi andremo ad elencare a breve, come avrete percepito dalla diretta dell'evento. Innanzitutto Apple ha deciso di cambiare anche il design di questi nuovi iPad Pro 2018, una novità che sembrava dovesse arrivare già un anno fa, ma che poi non è andata a buon fine ...

Ecco i Nuovi iPad Pro 2018 - tutto schermo con Face ID e senza notch - : Prima di presentarli Apple ha parlato di iPad come del notebook più venduto al mondo. I nuovi modelli cambiano completamente il design al tablet top della Mela: tutto schermo e senza notch. Propone ...

Apple toglie il velo sui Nuovi computer Mac e sugli iPad a tutto schermo : Dall'accademia della musica di Brooklyn, a New York, il keynote di Apple nel quale Tim Cook presenterà le nuove generazioni di iPad e Mac

I Nuovi iPad e Mac - in tempo reale : In diretta dall'evento Apple del 30 ottobreNew York – Ormai ci siamo: l’evento newyorkese di lancio dei nuovi iPad Pro anticipato nei giorni scorsi da Apple sta per iniziare, e lo seguiremo sia via social (sugli account Instagram e Facebook di Wired Italia) direttamente dagli Stati Uniti, sia in queste pagine. Si tratta del secondo appuntamento fissato dalla casa di Cupertino nel giro di poche settimane, dopo quello organizzato a ...

Apple toglie il velo sui Nuovi iPad a tutto schermo : Dall'accademia della musica di Brooklyn, a New York, il keynote di Apple nel quale Tim Cook presenterà le nuove generazioni di iPad e Mac

I Nuovi iPad e Mac - in tempo reale : In diretta dall'evento Apple del 30 ottobreNew York – Ormai ci siamo: l’evento newyorkese di lancio dei nuovi iPad Pro anticipato nei giorni scorsi da Apple sta per iniziare, e lo seguiremo sia via social (sugli account Instagram e Facebook di Wired Italia) direttamente dagli Stati Uniti, sia in queste pagine. Si tratta del secondo appuntamento fissato dalla casa di Cupertino nel giro di poche settimane, dopo quello organizzato a ...

Cosa dobbiamo aspettarci dai Nuovi iPad Pro e MacBook Air : Apple ha fissato un nuovo evento il 30 ottobre. Come al solito, le indiscrezioni hanno svelato molto di quello che arriverà. Anche potrebbero non mancare alcune sorprese: alcuni dispositivi, infatti, ...

Apple - pronto un iPad a tutto schermo. E arrivano anche i Nuovi Mac : All'evento del 30 ottobre le novità di prodotto dopo il tradizionale settembre degli iPhone. Il tablet Pro guadagna il riconoscimento del viso e una connettività avanzata e avrà la superficie anteriore tutta display. Ma c'è spazio anche per il desktop e i portatili

Evento Apple 30 ottobre 2018 streaming e diretta dei Nuovi Mac e iPad : Inoltre, oggi, giovedì 25 ottobre, l'azienda di Cupertino ha annunciato che non solo la presentazione dei nuovi prodotti sarà trasmessa in alcuni Apple Store di tutto il mondo ma anche su Apple TV . ...

Apple - iPad Mini e Nuovi AirPods non saranno nell’evento del 30 ottobre : Il menu dell’appuntamento del 30 ottobre dà per certi rinnovati iPad Pro, un MacBook “low cost” e la riesumazione del Mac Mini. Più dubbi degli esperti sugli auricolari con ricarica wireless e sulla quinta generazione delle piccole tavolette

I Nuovi iPad arriveranno il 30 ottobre : (Foto: Apple) Anche dopo il lancio dei nuovi iPhone avvenuto ormai un mese fa sapevamo che Apple aveva altro in cantiere, e per la precisione una nuova generazione di iPad Pro che avrebbe visto la luce entro la fine dell’anno. Ebbene ora è ufficiale: con una serie di inviti inoltrati in queste ore alla stampa, la casa di Cupertino ha anticipato che a fine mese svelerà al mondo una serie di nuovi gadget. L’invito spedito ...